Американци се спремају за "коначни удар" на Иран? Имају четири опције

Аутор:АТВ
26.03.2026
13:38
Пентагон развија војне опције за „коначни удар“ у Ирану који би могао укључивати употребу копнених снага и масовну кампању бомбардовања, према ријечима двојице америчких званичника и два извора упозната са ситуацијом, тврди Аксиос (Axios).
Драматична војна ескалација постаће вјероватнија ако не буде напретка у дипломатским преговорима и, посебно, ако Хормушки мореуз остане затворен. Неки амерички званичници сматрају да би снажна демонстрација силе за окончање борби могла створити већи утицај у мировним преговорима или једноставно дати Доналду Трампу нешто на шта би могао указати и прогласити побједу.
Иран такође има утицај на то како ће се рат завршити, а многи сценарији који се разматрају носе ризик продужења и интензивирања сукоба, умјесто његовог брзог окончања.
У интервјуима за Аксиос, званичници и извори упознати с интерним расправама описују четири главне опције „коначног удара“ које би Трамп могао изабрати: инвазија или блокада острва Харк, главног иранског чворишта за извоз нафте; инвазија на Ларак, острво које помаже Ирану да учврсти контролу над Хормушким мореузом.
На тој стратешкој локацији налазе се ирански бункери, нападна пловила која могу уништавати теретне бродове и радари који прате кретања у мореузу.
Заузимање стратешког острва Абу Муса и два мања острва, која се налазе близу западног улаза у мореуз и под контролом су Ирана, али на њих полаже право и Уједињени Арапски Емирати. Блокирање или запљена бродова који извозе иранску нафту на источној страни Хормушког мореуза.
Америчка војска је такође припремила планове за копнене операције дубоко унутар Ирана како би осигурала високо обогаћени уранијум закопан у нуклеарним постројењима.
Умјесто тако сложене и ризичне операције, Сједињене Америчке Државе би могле извести опсежне ваздушне ударе на та постројења како би покушале спријечити Иран да икада дође до тог материјала.
Трамп још није донио одлуку о покретању било којег од ових сценарија, а званичници Бијеле куће описују потенцијалне копнене операције као „хипотетичке“.
Међутим, извори тврде да је спреман на ескалацију ако преговори с Ираном ускоро не донесу опипљиве резултате.
Трамп би прво могао провести своју пријетњу бомбардовањем електрана и енергетских постројења у Ирану, на што је Техеран запријетио масовним одговором широм Залива.
Портпарол Бијеле куће Каролин Ливит упозорила је Иран у сриједу да је Трамп спреман ударити „јаче него икад раније“ ако се не постигне договор.
„Предсједник не блефира и спреман је изазвати пакао. Иран не би смио поново погријешити у процјени... свако насиље након овога биће зато што ирански режим одбија постићи договор“, рекла је Ливит.
Очекује се долазак додатних појачања на Блиски исток , укључујући неколико ескадрила борбених авиона и хиљаде војника, у наредним данима и седмицама.
Једна маринска експедициона јединица (Marine Expeditionary Unit) стиже ове седмице, док је друга већ у процесу распоређивања.
Командни елемент 82. ваздушно-десантне дивизије (82nd Airborne Division) добио је наредбу за распоређивање на Блиски исток заједно с пјешадијском бригадом која броји неколико хиљада војника.
Ирански званичници поручују да не вјерују Трамповој иницијативи за преговоре и сматрају је покушајем да се изведу изненадни напади.
Предсједник парламента Мохамад Багер Галибаф написао је на платформи Икс у сриједу да иранска обавјештајна служба процјењује како „непријатељи Ирана, уз подршку једне земље у региону, припремају операцију заузимања једног од иранских острва“.
Галибаф је вјероватно алудирао на Уједињене Арапске Емирате и њихов захтјев за Абу Мусу.
„Сва кретања непријатеља су под надзором наших оружаних снага. Ако предузму било какву акцију, сва витална инфраструктура те регионалне земље биће мета неограничених и неумољивих напада“, додао је.
Извор укључен у напоре да се покрену преговори између Сједињених Америчких Држава и Ирана рекао је да Пакистан, Египат и Турска и даље покушавају организовати састанак између страна.
Према истом извору, иако је Иран одбио почетну листу америчких захтјева, није у потпуности одбацио могућност преговора.
„Неповјерење је проблем. Команданти ИРГЦ-а (Islamic Revolutionary Guard Corps) су врло скептични“, рекао је извор, мислећи на моћну иранску војну формацију. „Ипак, посредници нису одустали.“
