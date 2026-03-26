Министар спољних послова и предсједник парламента "скинути" са листе мета за одстрел

Аутор:АТВ
26.03.2026
08:51
Коментари:0
Ирански министар спољних послова Абас Аракчи и предсједник парламента Мохамед Багер Галибаф привремено су уклоњени са америчке листе иранских званичника који ће бити мета током израелских и америчких удара, објавио је "Вол стрит џурнал".
Лист наводи да су "они уклоњени са листе мета на период до четири или пет дана, јер предсједник САД Доналд Трамп отвара врата преговорима на високом нивоу за окончање рата".
Трамп је раније рекао да ирански лидери очајнички желе да постигну договор, али се плаше одмазде сопственог народа ако то јавно признају.
"Они толико желе да постигну договор, али се плаше да то кажу јер мисле да ће их убити сопствени народ. Такође, плаше се и да ћемо их ми убити", рекао је Трамп, не откривајући ко су његови тајни саговорници.
Бијела кућа је запријетила да ће "направити пакао" уколико Техеран не пристане на договор, након што је послала ултиматум од 15 тачака који је Иран наводно одбио, подсјећа "Раша тудеј".
Упозорење долази у вријеме растућих спекулација да би америчке снаге које ће бити појачане елитним ваздушно-десантним јединицама, могле да нападну острво Харг, главно иранско нафтно чвориште, које обрађује 90 одсто извоза земље, преноси Срна.
