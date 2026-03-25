САД послале копнене јединице на Блиски исток

25.03.2026
Сједињене Америчке Државе званично су потврдиле слање дијела својих копнених снага на Блиски исток, након вишедневних спекулација и бројних упита јавности.
Како је саопштено из Пентагона за BBC, у регију ће бити распоређени дијелови команде 82. ваздушно-десантне дивизије, одређени пратећи елементи дивизије, те 1. борбена бригада.
Амерички званичници због безбједносних разлога нису жељели давати додатне информације о распореду и тачним локацијама јединица.
Структура ових трупа указује на врсте војних капацитета које САД доводе у регион, потенцијално у контексту ширења сукоба.
82. ваздушно-десантна дивизија, са сједиштем у Сјеверној Каролини, сматра се једном од најелитнијих конвенционалних борбених јединица америчке војске. Дијелови дивизије су у сталној приправности и могу бити распоређени било гдје у свијету у року од 18 сати.
"Ове трупе су обучене за десантирање падобранима или хеликоптерима на циљане локације, с циљем брзог заузимања територије. У контексту потенцијалног сукоба с Ираном, могле би служити као опција за преузимање контроле над кључним тачкама попут острва Харг или других стратешких локација", наводи се у саопштењу.
Ипак, ова јединица примарно је фокусирана на брзу мобилност и не располаже тешком опремом потребном за дуготрајне борбене операције.
С друге стране, 1. борбена бригада, дио 10. планинске дивизије са сједиштем у Њујорку, у потпуности је опремљена за дуготрајна борбена дјеловања и операције пуног спектра, како се наводи у војној терминологији, преноси Аваз.
