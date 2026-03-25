Сијарто: Брисел се мијеша у мађарске изборе

АТВ

25.03.2026

19:07

Петер Сијарто
Фото: Таnjug/AP Photo/Virginia Mayo

Мађарски министар спољних послова Петер Сијарто рекао је да је Брисел активно укључен у рад страних обавјештајних служби које се мијешају у парламентарне изборе у Мађарској.

Сијарто је нагласио да на то указују и изјаве високог представника ЕУ за спољну политику и безбједност Каје Калас, која понавља извјештаје западних медија да је Мађарска наводно Русији просљеђивала информације о састанцима министара спољних послова ЕУ.

"Постало је апсолутно јасно да Брисел, такође, игра активну улогу у овом мијешању страних обавјештајних служби", рекао је Сијарто.

Он је указао на изјаву портпарола Европске комисије да ће Каласова разговарати са њим о разлогу разговора са руским министром спољних послова Сергејом Лавровом у паузи састанака Савјета ЕУ за спољне послове.

"Када се доносе одлуке на састанцима Савјета ЕУ за спољне послове, оне утичу на могућности сарадње Мађарске са земљама ван ЕУ, у областима енергетике, безбједности, политичке сарадње и економије. Сасвим је природно да се консултујемо са овим земљама - ако је потребно, прије састанка Савјета, а ако је потребно и послије састанка", напоменуо је Сијарто.

Он је додао да је такве консултације водио не само са Лавровом, већ и са својим колегама из Сједињених Држава, Турске, Србије и Кине, као и земаља југоисточне Азије и Африке.

Сијарто је рекао да Мађарска, упркос свему, неће компромитовати своје националне интересе.

Амерички лист "Вашингтон пост" раније је објавио да је Сијарто наводно редовно позивао руског министра спољних послова Сергеја Лаврова у паузи састанака органа ЕУ.

