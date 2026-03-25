Иран одбацио амерички приједлог за окончање рата, има своје услове

Аутор:АТВ
25.03.2026
16:04
Коментари:0
Иран је негативно одговорио на амерички приједлог за окончање текућег наметнутог рата, и инсистираће да ће се то догодити само под условима и временским оквиром које одреди Техеран, изјавио је данас високи ирански званичник за политичку безбједност.
Званичник, који је упознат са детаљима приједлога, рекао је за иранску телевизију Прес да Иран неће дозволити америчком председнику Доналду Трампу да диктира вријеме завршетка рата.
"Иран ће окончати рат када то одлучи и када се испуне његови услови", рекао је званичник, који је истакао ријешеност Техерана да настави одбрану и да нанесе "тешке ударце" непријатељу, док се његови захтјеви не испуне.
Према ријечима званичника, Вашингтон је водио преговоре путем разних дипломатских канала, и износио је приједлоге за које Техеран сматра да су "претјерани" и одвојени од реалности америчког неуспјеха на бојном пољу.
Званичник је рекао да је Техеран проценио да најновија америчка понуда, која је пренијета преко пријатељског регионалног посредника, има за циљ да се појачају тензије, због чега је на њу негативно одговорио, пренио је Телеграф.
Он је казао да би Иран пристао да оконча рат ако се испуни пет конкретних услова, међу којима су потпуно заустављање "агресије и атентата" од стране Сједињених Америчких Држава и Израела, који су ваздушним ударима напали Иран 28. фебруара.
Као други услов ирански званичник је навео да је потребно успостављање конкретних механизама који ће осигурати да се рат не наметне поново Ирану, а трећи услов је загарантована и јасно дефинисана исплата ратне штете и репарација.
Званичник је као четврти услов навео завршетак рата на свим фронтовима и за све групе отпора које су биле укључене у региону, а као пети услов - међународно признање и гаранције у вези са, како је навео, сувереним правом Ирана да има власт над Ормуским мореузом.
Он је додао да су ови услови додатак захтјевима које је Техеран претходно изнио током друге рунде преговора са САД о иранском нуклеарном програму у Женеви, која се одржала неколико дана пре почетка ваздушних напада САД и Израела.
Званичник је навео да је Иран свим посредницима саопштио да је прекид ватре условљен прихватањем свих његових услова.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму