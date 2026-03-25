Logo
Large banner

Ужас у школи: Ученик убио двије особе

Аутор:

АТВ

25.03.2026

15:06

Коментари:

0
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Петнаестогодишњи д‌јечак наводно је убио двије особе запослене у приватној школи "Макаренко" у западној мексичкој држави Мичоакан, од којих је једна била наставница, саопштиле су локалне власти.

Ученик школе у лучком граду Лазаро Карденас, за злочин је користио јуришну пушку, саопштила је локална полиција, преноси Ројтерс.

У објави на Икс налогу локалне власти саопштиле су да су двије жртве пронађене на мјесту злочина са вишеструким прострелним ранама, додајући да је осумњичени ухапшен.

Мичоакан једна од држава са највише насиља

Неименовани извор из локалне владе рекао је Реутерсу да су "жртве наставница и још једна особа из административног особља", али државно тужилаштво није прецизирало које су позиције двије жртве заузимале, преноси Тан‌југ.

Мичоакан је дуго била једна од држава са највећом стопом насиља, позната по изнудама, отмицама и другим криминалним активностима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Убиство

Школа

učenik

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner