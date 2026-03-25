Ужас у школи: Ученик убио двије особе

Аутор:АТВ
25.03.2026
15:06
Петнаестогодишњи дјечак наводно је убио двије особе запослене у приватној школи "Макаренко" у западној мексичкој држави Мичоакан, од којих је једна била наставница, саопштиле су локалне власти.
Ученик школе у лучком граду Лазаро Карденас, за злочин је користио јуришну пушку, саопштила је локална полиција, преноси Ројтерс.
У објави на Икс налогу локалне власти саопштиле су да су двије жртве пронађене на мјесту злочина са вишеструким прострелним ранама, додајући да је осумњичени ухапшен.
Неименовани извор из локалне владе рекао је Реутерсу да су "жртве наставница и још једна особа из административног особља", али државно тужилаштво није прецизирало које су позиције двије жртве заузимале, преноси Танјуг.
Мичоакан је дуго била једна од држава са највећом стопом насиља, позната по изнудама, отмицама и другим криминалним активностима.
