Појавили се снимци, шокантан обрт у случају Епстин: Најближи сарадници открили све

25.03.2026
Рачуновођа и адвокат осуђеног сексуалног преступника Џефрија Епстина изјавили су пред Надзорним одбором Представничког дома САД да их федерални истражитељи никада нису интервјуисали у вези са његовим пословима, показали су видео снимци њихових свједочења.
Одбор је раније овог мјесеца иза затворених врата испитао Епстиновог рачуновођу Ричарда Кана и адвоката Дарена Индикеа у оквиру истраге о случајевима повезаним са Епстином, пренео је НБЦ.
Обојица су рекли да нису били сведоци незаконитих радњи, а власти их никада нису оптужиле за кривична дела.
Њихове изјаве су отвориле питања о обиму истраге коју су водили Министарства правде САД-а и Федерални истражни биро (ФБИ), који су у заједничком меморандуму у јулу описали истрагу као "исцрпну" и најавили да неће објављивати додатне материјале о Епстину.
Ресорно министарство није коментарисало сведочења нити објаснило зашто две особе које су годинама радиле за Епстина нису биле испитане.
Министарство правде САД-а је раније објавило више од три милиона докумената о овом случају, од којих је већина била знатно редигована, док је сличан број докумената задржан због заштите жртава, садржаја који приказује сексуално злостављање малолетника, насиље, као и због адвокатске тајне и других разлога.
Касније је влада била приморана да објави све преостале досијее након усвајања Закона о транспарентности досијеа о Епстину.
Федерална истрага о Епстину е започела прије готово двије деценије, а савезни тужиоци су 2008. године надгледали споразум о признању кривице у случају сексуалног искоришћавања малолетнице.
Епстин је поново ухапшен 2019. године по оптужбама за трговину људима у сврху сексуалне експлоатације, али је умро у затворској ћелији док је чекао суђење.
Кан је у свједочењу рекао да га "ниједан владин орган никада није испитивао", иако је добијао судске позиве од тужилаштва у вези са документима о Епстину.
Индике је навео да га прије овог мјесеца органи реда никада нису контактиралу у вези са Епстином или његовом сарадницом Гислејн Максвел.
Он је рекао да га то није изненадило, с обзиром на његову улогу адвоката задуженог за пословне трансакције.
Обојица су такође упитана да ли су размишљала о прекиду сарадње са Епстином након што је 2008. признао кривицу за сексуални преступ над малољетницом.
Кан је рекао да је о томе размишљао, али је одлучио да остане због финансијске кризе и породичних обавеза, а Индике је навео да тада није размишљао о одласку.
