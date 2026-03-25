Logo
Large banner

Појавили се снимци, шокантан обрт у случају Епстин: Најближи сарадници открили све

Аутор:

АТВ

25.03.2026

14:55

Коментари:

0
Џефри Епстајн
Фото: Танјуг/U.S. Department of Justice via AP

Рачуновођа и адвокат осуђеног сексуалног преступника Џефрија Епстина изјавили су пред Надзорним одбором Представничког дома САД да их федерални истражитељи никада нису интервјуисали у вези са његовим пословима, показали су видео снимци њихових свједочења.

Одбор је раније овог мјесеца иза затворених врата испитао Епстиновог рачуновођу Ричарда Кана и адвоката Дарена Индикеа у оквиру истраге о случајевима повезаним са Епстином, пренео је НБЦ.

Обојица су рекли да нису били сведоци незаконитих радњи, а власти их никада нису оптужиле за кривична дела.

Њихове изјаве су отвориле питања о обиму истраге коју су водили Министарства правде САД-а и Федерални истражни биро (ФБИ), који су у заједничком меморандуму у јулу описали истрагу као "исцрпну" и најавили да неће објављивати додатне материјале о Епстину.

Ресорно министарство није коментарисало сведочења нити објаснило зашто две особе које су годинама радиле за Епстина нису биле испитане.

Објављено више од три милиона докумената о Епстину

Џефри Епстајн

Свијет

Епстинов сарадник: Да сам знао, одмах бих прекинуо сарадњу

Министарство правде САД-а је раније објавило више од три милиона докумената о овом случају, од којих је већина била знатно редигована, док је сличан број докумената задржан због заштите жртава, садржаја који приказује сексуално злостављање малолетника, насиље, као и због адвокатске тајне и других разлога.

Касније је влада била приморана да објави све преостале досијее након усвајања Закона о транспарентности досијеа о Епстину.

Истрага почела прије двије деценије

Федерална истрага о Епстину е започела прије готово двије деценије, а савезни тужиоци су 2008. године надгледали споразум о признању кривице у случају сексуалног искоришћавања малолетнице.

Епстин је поново ухапшен 2019. године по оптужбама за трговину људима у сврху сексуалне експлоатације, али је умро у затворској ћелији док је чекао суђење.

Џефри Епстин-16032026

Свијет

Појавила се прва фотографија на којој су Ендру, Манделсон и Епстин заједно

Кан је у свједочењу рекао да га "ниједан владин орган никада није испитивао", иако је добијао судске позиве од тужилаштва у вези са документима о Епстину.

Улога адвоката: Пословне трансакције као параван?

Индике је навео да га прије овог мјесеца органи реда никада нису контактиралу у вези са Епстином или његовом сарадницом Гислејн Максвел.

Он је рекао да га то није изненадило, с обзиром на његову улогу адвоката задуженог за пословне трансакције.

Обојица су такође упитана да ли су размишљала о прекиду сарадње са Епстином након што је 2008. признао кривицу за сексуални преступ над малољетницом.

Кан је рекао да је о томе размишљао, али је одлучио да остане због финансијске кризе и породичних обавеза, а Индике је навео да тада није размишљао о одласку.

(информер)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Џефри Епстин

Џефри Епстајн

Гислејн Максвел

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Џефри Епстајн

Свијет

Случај Епстин: У истрази француски дипломата и банка Ротшилд

8 ч

0
Принцеза Мете-Марит

Свијет

Норвешка принцеза проговорила о Епстину: „Вољела бих да га никада нисам упознала“

4 д

0
Све више норвешких политичара под истрагом због веза са Епстином

Свијет

Све више норвешких политичара под истрагом због веза са Епстином

1 седм

0
Џефри Епстин

Свијет

Појавила се прва фотографија на којој су Ендру, Манделсон и Епстин заједно

1 седм

0

Више из рубрике

Први случај птичјег грипа код људи у Европи

Свијет

Први случај птичјег грипа код људи у Европи

45 мин

0
Фицо: Не потцјењујте популарност Путина у Русији

Свијет

Фицо: Не потцјењујте популарност Путина у Русији

2 ч

0
Носач авиона Абрахам Линколн

Свијет

Ово је тренутак када су с обале испаљене ракете на носач авиона "УСС Абрахам Линколн", тврде да је погођен!

2 ч

0
Криста Пика

Свијет

Ово је Криста Пика, прва жена која ће бити погубљена у Тенесију послије више од два вијека

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

24

Правобранилаштво добило спор против Аутопревоза око земљишта на старој аутобуској станици

15

16

Невиђени скандал у Реалу: Мбапеу лијечили погрешно кољено

15

14

Април овом хороскопском знаку доноси финансијски процват

15

10

Бањалука: Усвојен дневни ред, скоро половина тачака о регулационим плановима

15

07

Путујете у Хрватску: Управо је упаљен црвени аларм

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner