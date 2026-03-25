Ово је Криста Пика, прва жена која ће бити погубљена у Тенесију послије више од два вијека

25.03.2026
Једина жена осуђена на смрт у америчкој држави Тенеси, Криста Пике (50), требало би да постане прва жена погубљена у тој држави послије више од 200 година.
Њено погубљење заказано је за 30. септембар 2026. године, више од 30 година након што су власти навеле да је Пике, тада 18-годишњакиња, брутално убила Колин Слемер (19), према подацима Информативног центра за смртне казне, наводи US Weekly.
Осуђеница је у јануару ове године послала тужбу наводећи да метод извршења смртне казне смртоносна ињекција крши њена уставна и вјерска права. Држава Тенеси је у свом одговору навела да Пике, није увјерљиво показала да би смртоносна ињекција прекршила њена уставна права.
У својој тужби, Пике тврди да ће јој бити онемогућено да комуницира са својим будистичким духовним савјетником уочи заказаног погубљења, што би ограничило њено "искрено вјерско увјерење будизма".
Пошто такође оспорава метод погубљења смртоносном ињекцијом, мора да изабере други начин извршења казне, према наводима центра. Међутим, у тужби Пике тврди да избор другог метода иде против њене будистичке вјере, јер би то значило да "учествује у процесу који води њеној сопственој смрти".
Метод смртоносне ињекције у држави Тенеси измењен је у децембру 2024. године тако да укључује један лијек, пентобарбитал, умјесто три различита лијека коришћена у претходним погубљењима.
Адвокати Кристе Пике наводе у тужби, према писању листа, да протокол успостављен у децембру 2024. крши њена уставна права због њених „специфичних медицинских стања“, као и да је "оптерећен истим проблемима који прате неуспјешна погубљења већ деценијама: тајновитошћу, намјерним изостављањем информација, недостатком пажње према детаљима и необученим и нелиценцираним затворским особљем које покушава да обавља медицинску улогу".
"Због ових пропуста, нови протокол ће сигурно или врло вјероватно довести до непотребног и додатног бола и патње, ужаса и срамоте", написали су њени адвокати у поднеску, који је добио на располагање лист "Нешвил Баннер".
Пике је затворена након што је осудила Слемер, колегиницу из Корпуса за запошљавање у Ноксвилу, објавио је УСА Тодаy.
Пике је била у вези са једним 17-годишњаком из Корпуса за запошљавање и доживљавала је жртву Колин Слемер као некога ко покушава да задире у њихову везу.
Пике, њен дечко и пријатељица оптужени су да су 12. јануара 1995. године одвели Слемер у шуму, када је Пике наводно брутално напала и убила Слемер.
Тада осамнаестогодишњакиња је оптужена да је разбила Слемер главу асфалтом, мучила је и пререзала јој грло, према свједочењу свједока, објавио.
Дечко Кристе Пике је осуђен на доживотни затвор због наводне улоге у убиству, према Информативном центру о смртној казни. Њена пријатељица је осуђена на условну казну након што је свједочила против Пајк и Пајкиног дечка.
Судски поднесци наводе да је прије убиства, Пике имала буран живот који је укључивао трауму, занемаривање, сиромаштво и сексуално злостављање, извјештава Информативни центар о смртној казни.
