Ово је Криста Пика, прва жена која ће бити погубљена у Тенесију послије више од два вијека

25.03.2026

12:56

Једина жена осуђена на смрт у америчкој држави Тенеси, Криста Пике (50), требало би да постане прва жена погубљена у тој држави послије више од 200 година.

Њено погубљење заказано је за 30. септембар 2026. године, више од 30 година након што су власти навеле да је Пике, тада 18-годишњакиња, брутално убила Колин Слемер (19), према подацима Информативног центра за смртне казне, наводи US Weekly.

Осуђеница је у јануару ове године послала тужбу наводећи да метод извршења смртне казне смртоносна ињекција крши њена уставна и вјерска права. Држава Тенеси је у свом одговору навела да Пике, није увјерљиво показала да би смртоносна ињекција прекршила њена уставна права.

У својој тужби, Пике тврди да ће јој бити онемогућено да комуницира са својим будистичким духовним савјетником уочи заказаног погубљења, што би ограничило њено "искрено вјерско увјерење будизма".

Пошто такође оспорава метод погубљења смртоносном ињекцијом, мора да изабере други начин извршења казне, према наводима центра. Међутим, у тужби Пике тврди да избор другог метода иде против њене будистичке вјере, јер би то значило да "учествује у процесу који води њеној сопственој смрти".

Метод смртоносне ињекције у држави Тенеси измењен је у децембру 2024. године тако да укључује један лијек, пентобарбитал, умјесто три различита лијека коришћена у претходним погубљењима.

Адвокати Кристе Пике наводе у тужби, према писању листа, да протокол успостављен у децембру 2024. крши њена уставна права због њених „специфичних медицинских стања“, као и да је "оптерећен истим проблемима који прате неуспјешна погубљења већ деценијама: тајновитошћу, намјерним изостављањем информација, недостатком пажње према детаљима и необученим и нелиценцираним затворским особљем које покушава да обавља медицинску улогу".

"Због ових пропуста, нови протокол ће сигурно или врло вјероватно довести до непотребног и додатног бола и патње, ужаса и срамоте", написали су њени адвокати у поднеску, који је добио на располагање лист "Нешвил Баннер".

Пике је затворена након што је осудила Слемер, колегиницу из Корпуса за запошљавање у Ноксвилу, објавио је УСА Тодаy.

Пике је била у вези са једним 17-годишњаком из Корпуса за запошљавање и доживљавала је жртву Колин Слемер као некога ко покушава да задире у њихову везу.

Пике, њен дечко и пријатељица оптужени су да су 12. јануара 1995. године одвели Слемер у шуму, када је Пике наводно брутално напала и убила Слемер.

Тада осамнаестогодишњакиња је оптужена да је разбила Слемер главу асфалтом, мучила је и пререзала јој грло, према свједочењу свједока, објавио.

Дечко Кристе Пике је осуђен на доживотни затвор због наводне улоге у убиству, према Информативном центру о смртној казни. Њена пријатељица је осуђена на условну казну након што је свједочила против Пајк и Пајкиног дечка.

Судски поднесци наводе да је прије убиства, Пике имала буран живот који је укључивао трауму, занемаривање, сиромаштво и сексуално злостављање, извјештава Информативни центар о смртној казни.

(телеграф)

Казна

Tenesi

Смртна казна

smrtonosne injekcija

Криста Пике

Прочитајте више

Наставља се суђење Кецмановићима: Коста свједочи у поступку против његових родитеља

Хроника

Наставља се суђење Кецмановићима: Коста свједочи у поступку против његових родитеља

22 ч

0
"Волио бих да сам ја био на његовом мјесту" Завршне ријечи на суђењу за полицијску потјеру у којој је погинуо полицајац

Хроника

"Волио бих да сам ја био на његовом мјесту" Завршне ријечи на суђењу за полицијску потјеру у којој је погинуо полицајац

1 д

0
Доживотна казна поново на столу: почиње ново суђење Алдини Лакота у Новом Пазару

Србија

Доживотна казна поново на столу: почиње ново суђење Алдини Лакота у Новом Пазару

5 д

0
”Џомбић куповао и продавао вјештака ”

Хроника

”Џомбић куповао и продавао вјештака ”

6 д

0

Више из рубрике

Градоначелник Минхена

Свијет

Минхен добио првог геј градоначелника!

2 ч

1
Ова роба је нагло поскупјела од почетка рата са Ираном – а није нафта

Свијет

Ова роба је нагло поскупјела од почетка рата са Ираном – а није нафта

2 ч

0
Мелони након пораза на референдуму покренула "сјечу" у министарству правде

Свијет

Мелони након пораза на референдуму покренула "сјечу" у министарству правде

3 ч

0
Премијер Данске Мете Фредериксен

Свијет

Данска премијерка поднијела оставку

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

16

Невиђени скандал у Реалу: Мбапеу лијечили погрешно кољено

15

14

Април овом хороскопском знаку доноси финансијски процват

15

10

Бањалука: Усвојен дневни ред, скоро половина тачака о регулационим плановима

15

07

Путујете у Хрватску: Управо је упаљен црвени аларм

15

06

Ужас у школи: Ученик убио двије особе

