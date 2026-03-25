Минхен добио првог геј градоначелника!

25.03.2026
Грађани Минхена изабрали су првог градоначелника који је хомосексуалац Доминика Краузеа, а он је побједу прославио пољупцем са својим вјереником Себастијаном Милером.
Побиједио је у другом кругу избора са 56,4 одсто гласова, победивши бившег градоначелника Социјалдемократске партије (СПД) Дитера Рајтера.
Захвалио се свом вјеренику и рекао да је он љубав његовог живота, без које ништа од овога не би било могуће.
Упознали су се 2007. године у школи плеса. Постали су пријатељи, а касније су започели романтичну везу.
Вјерили су се 2024. године. Обиљежавајући историјски ЛГБТ+ тренутак у њемачкој политици, написао је на Инстаграму:
- Минхен, сјајни сте и наш град је данас одлучио да освијетли свијет и хвала вам на овом невјероватном повјерењу и идемо - поручио је Доминик Краузе.
Münchens neuer Oberbürgermeister: Dominik Krause, grün und schwul. Liebe AFD‘ler, jetzt dürft ihr losheulen! ♬ Originalton - issi
Краузе је члан градског већа од 2014. године, а за замјеника градоначелника изабран је 2023. године, што га чини једном од најмлађих особа на тој функцији. Има 35 година.
Препознат је као прагматичан политичар, фокусиран на заштиту климе, одрживи урбани развој, дигитализацију, социјалну политику и образовање.
