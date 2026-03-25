Кина забранила оснивачима АИ стартапа да напусте земљу

Аутор:АТВ
25.03.2026
11:38
Кина је данас забранила двојици оснивача АИ стартапа Манус да напусте земљу, док власти у Пекингу провјеравају да ли прелиминарни договор по коме америчка Мета треба да преузме кинеску компанију за око двије милијарде долара крши правила о страним улагањима.
Како преноси Фајненшел тајмс (ФТ), позивајући се на анонимне упућене изворе, извршни директор Мануса Сјао Хонг и главни научник компаније Ђи Јичао позвани су раније овог мјесеца на састанак са регулаторима у Пекингу.
Одлука о забрани путовања указује на озбиљност истраге, јер кинеске власти често прибјегавају таквим мјерама у осјетљивим случајевима који укључују технологију и стране компаније.
Србија
Хакера који је крао податке "Телекома Србија" лоцирала вјештачка интелигенција
Манус је раније привукао велику пажњу технолошке индустрије захваљујући АИ агентима за запошљавање, планирање и анализу портфеља, пренијели су медији.
Стартап је у прољеће 2025. представио демонстрациони видео-снимак на којем је тврдио да његови алати на бази вјештачке интелигенције надмашују производе калифорнијске фирме ОпенАИ, што је убрзо привукло инвеститоре.
Наука и технологија
Компаније улажу милионе долара у борбу против ''АИ поплава''
Манус се истиче међу АИ агентима јер може самостално да планира и извршава сложене задатке, умјесто да само реагује на појединачне команде, пренио је Тех кранч.
Фонд Бенчмарк је у априлу предводио рунду финансирања од 75 милиона долара, чиме је Манус процијењен на 500 милиона долара, а међу улагачима је био и кинески технолошки гигант Тенсент.
