Logo
Large banner

Кина забранила оснивачима АИ стартапа да напусте земљу

Аутор:

АТВ

25.03.2026

11:38

Коментари:

0
Фото: pexels/Tara Winstead

Кина је данас забранила двојици оснивача АИ стартапа Манус да напусте земљу, док власти у Пекингу провјеравају да ли прелиминарни договор по коме америчка Мета треба да преузме кинеску компанију за око двије милијарде долара крши правила о страним улагањима.

Како преноси Фајненшел тајмс (ФТ), позивајући се на анонимне упућене изворе, извршни директор Мануса Сјао Хонг и главни научник компаније Ђи Јичао позвани су раније овог мјесеца на састанак са регулаторима у Пекингу.

Одлука о забрани путовања указује на озбиљност истраге, јер кинеске власти често прибјегавају таквим мјерама у осјетљивим случајевима који укључују технологију и стране компаније.

Манус је раније привукао велику пажњу технолошке индустрије захваљујући АИ агентима за запошљавање, планирање и анализу портфеља, пренијели су медији.

Стартап је у прољеће 2025. представио демонстрациони видео-снимак на којем је тврдио да његови алати на бази вјештачке интелигенције надмашују производе калифорнијске фирме ОпенАИ, што је убрзо привукло инвеститоре.

Манус се истиче међу АИ агентима јер може самостално да планира и извршава сложене задатке, умјесто да само реагује на појединачне команде, пренио је Тех кранч.

Фонд Бенчмарк је у априлу предводио рунду финансирања од 75 милиона долара, чиме је Манус процијењен на 500 милиона долара, а међу улагачима је био и кинески технолошки гигант Тенсент.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Кина

Вјештачка интелигенција

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

16

Невиђени скандал у Реалу: Мбапеу лијечили погрешно кољено

15

14

Април овом хороскопском знаку доноси финансијски процват

15

10

Бањалука: Усвојен дневни ред, скоро половина тачака о регулационим плановима

15

07

Путујете у Хрватску: Управо је упаљен црвени аларм

15

06

Ужас у школи: Ученик убио двије особе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner