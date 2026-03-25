Историјска пресуда: Мета мора да плати 375 милиона долара због угрожавања безбjедности дjеце

25.03.2026
11:29
Порота у Новом Мексику наложила је у уторак компанији Мета да исплати 375 милиона долара одштете, након пресуде да је компанија прекршила државни закон обмањивањем корисника о безбjедности својих платформи и наводним омогућавањем сексуалне експлоатације дjеце.
Поротници су утврдили да је матична компанија друштвених мрежа Фејсбук и Инстаграм прекршила закон о заштити потрошача Новог Мексика, након тужбе коју је поднио државни тужилац Раул Торез, оптуживши Мету да није заштитила дјецу од предатора.
„Пресуда пороте је историјска побједа за свако дијете и породицу који су платили цијену Метиног избора да профит стави испред безбједности дјеце“, изјавио је државни тужилац Раул Торез.
„Руководиоци Мете су знали да њихови производи штете дјеци, игнорисали су упозорења сопствених запослених и лагали јавност о ономе што су знали. Данас се порота придружила породицама, просветним радницима и стручњацима за безбједност дјеце поручивши — доста је било.“
Наука и технологија
Фејсбук и Воцап почињу с наплатом накнада
Ова пресуда представља велику правну побједу за државу и вјерује се да је то први пут да је једна савезна држава добила суђење против велике технолошке компаније по основу оптужби да су њене платформе нанијеле штету дјеци.
Тужба, поднијета 2023. године, тврдила је да је Мета створила „легло“ за дјечије предаторе и обмањивала кориснике о безбједносним мјерама на Фејсбукуу, Инстаграму и Вацапу. Казна од 375 милиона долара значајно је нижа од око 2,1 милијарде долара колико су званичници Новог Мексика првобитно тражили, иако је порота додијелила максимални износ од 5.000 долара по прекршају, колико дозвољава државни закон.
Из компаније Мета су саопштили да се не слажу са пресудом и најавили су жалбу.
„Напорно радимо на томе да људи буду безбједни на нашим платформама и јасно указујемо на изазове у идентификовању и уклањању злонамерних актера или штетног садржаја. Наставићемо снажно да се бранимо и остајемо увјерени у наше досадашње резултате у заштити тинејџера на мрежи“, изјавио је портпарол Мете за ФОX Бизнис.
