Историјска пресуда: Мета мора да плати 375 милиона долара због угрожавања безбjедности дjеце

25.03.2026

11:29

Мета Закерберг
Фото: Таnjug/Jim Weber/Santa Fe New Mexican via AP, Pool

Порота у Новом Мексику наложила је у уторак компанији Мета да исплати 375 милиона долара одштете, након пресуде да је компанија прекршила државни закон обмањивањем корисника о безбjедности својих платформи и наводним омогућавањем сексуалне експлоатације дjеце.

Поротници су утврдили да је матична компанија друштвених мрежа Фејсбук и Инстаграм прекршила закон о заштити потрошача Новог Мексика, након тужбе коју је поднио државни тужилац Раул Торез, оптуживши Мету да није заштитила дјецу од предатора.

„Пресуда пороте је историјска побједа за свако дијете и породицу који су платили цијену Метиног избора да профит стави испред безбједности дјеце“, изјавио је државни тужилац Раул Торез.

„Руководиоци Мете су знали да њихови производи штете дјеци, игнорисали су упозорења сопствених запослених и лагали јавност о ономе што су знали. Данас се порота придружила породицама, просветним радницима и стручњацима за безбједност дјеце поручивши — доста је било.“

Фејсбук почиње с наплатом накнада

Наука и технологија

Фејсбук и Воцап почињу с наплатом накнада

Ова пресуда представља велику правну побједу за државу и вјерује се да је то први пут да је једна савезна држава добила суђење против велике технолошке компаније по основу оптужби да су њене платформе нанијеле штету дјеци.

Тужба, поднијета 2023. године, тврдила је да је Мета створила „легло“ за дјечије предаторе и обмањивала кориснике о безбједносним мјерама на Фејсбукуу, Инстаграму и Вацапу. Казна од 375 милиона долара значајно је нижа од око 2,1 милијарде долара колико су званичници Новог Мексика првобитно тражили, иако је порота додијелила максимални износ од 5.000 долара по прекршају, колико дозвољава државни закон.

Из компаније Мета су саопштили да се не слажу са пресудом и најавили су жалбу.

„Напорно радимо на томе да људи буду безбједни на нашим платформама и јасно указујемо на изазове у идентификовању и уклањању злонамерних актера или штетног садржаја. Наставићемо снажно да се бранимо и остајемо увјерени у наше досадашње резултате у заштити тинејџера на мрежи“, изјавио је портпарол Мете за ФОX Бизнис.

(serbian times)

Прочитајте више

Пала Мета: Проблеми са Фејсбуком и Инстаграмом

Наука и технологија

Пала Мета: Проблеми са Фејсбуком и Инстаграмом

3 седм

0
Мета најавила велику промјену од априла, једна група посебно погођена

Наука и технологија

Мета најавила велику промјену од априла, једна група посебно погођена

1 мј

0
Пријетио тероризмом на Фејсбуку, осуђен на три и по године затвора

Хроника

Пријетио тероризмом на Фејсбуку, осуђен на три и по године затвора

1 мј

2
Виц дана: Фарма на Фејсбуку

Вицеви

Виц дана: Фарма на Фејсбуку

1 мј

0

Више из рубрике

Све "мирише" на седамдесете: Зашто сви стрепе и шта се тада догодило?

Свијет

Све "мирише" на седамдесете: Зашто сви стрепе и шта се тада догодило?

3 ч

0
Рат није једина невоља: "Намрачило се над Персијским заливом, пуцају громови"

Свијет

Рат није једина невоља: "Намрачило се над Персијским заливом, пуцају громови"

4 ч

0
Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Обустава гаса Украјини док се не обнови испорука преко "Дружбе"

4 ч

0
Ђино Паоли

Свијет

Преминуо легендарни музичар

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

16

Невиђени скандал у Реалу: Мбапеу лијечили погрешно кољено

15

14

Април овом хороскопском знаку доноси финансијски процват

15

10

Бањалука: Усвојен дневни ред, скоро половина тачака о регулационим плановима

15

07

Путујете у Хрватску: Управо је упаљен црвени аларм

15

06

Ужас у школи: Ученик убио двије особе

