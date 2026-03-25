Рат није једина невоља: "Намрачило се над Персијским заливом, пуцају громови"

25.03.2026
11:05
Наставља се талас веома нестабилног времена на Блиском истоку. Нажалост, рат није једина невоља, јер већ дуже вријеме траје и талас веома лошег времена широм региона.
У неколико наврата током фебруара и марта цијели регион од Медитерана на западу до Персијског залива на истоку и од Турске на сјеверу до Саудијске Арабије на југу био је на удару веома обилних падавина и јаких олуја, а у планинама су пале и велике количине снијега.
Било је и поплава.
Блиски исток и данас ће бити на удару веома обилних падавина и олуја.
У овом часу преко Катара, Саудијске Арабије и Бахреина премешта се талас веома јаких и обилних падавина у склопу снажног циклона изнад Ирака.
Падавине су праћене и грмљавинским непогодама.
Претходно су олује погодиле Ирак и приобаље Медитерана.
На појединим локацијама пало је више од 100 литара кише по квадратном метру, уз поплаве и бујице.
У наредним сатима грмљавинске олује и веома обилне падавине захватиће и Уједињене Арапске Емирате.
Широм земље очекују се цјелодневни и обилни пљускови, уз јаке грмљавинске непогоде.
Постоји опасност од снажних громова, а за неколико сати на појединим локацијама пало би и више од 50 до 100 литара кише по квадратном метру. Ове количине падавина су просечене количине за годину дана, тако да веома суво пустињско земљиште не би могло да прихвати огромне количине атмосферске воде.
Из тог разлога постоји опасност и од разорних поплава и бујица.
Јаке грмљавинске олује очекују се и над Персијским заливом, а огромни таласи услед олујних вјетрова плавили би приобална подручја.
Потом ће талас обилних падавина и јаких непогода погодити и Иран.
С обзиром на веома јаку нестабилност и јаке олује са грмљавином, има идеалних услова и за настанак торнада над цијелим подручјем Персијског залива, нарочито над Емиратима, Саудијском Арабијом и југом Ирана.
