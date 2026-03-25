Да ли НАТО учествује у сукобу око Ирана?

АТВ
25.03.2026
09:01
Коментари:0
НАТО не учествује у сукобу око Ирана, али пажљиво прати развој догађаја, објавио је лист "Фајненшел тајмс", позивајући се на неименованог представника Алијансе.
Лист наводи да генерални секретар НАТО-а Марк Руте остаје у редовном контакту са лидерима чланица.
Снаге САД и Израел су 28. фебруара покренули нападе на мете у Ирану, укључујући и Техеран, узрокујући штету и цивилне жртве.
Иран је одговорио нападима на израелску територију и америчке војне објекте на Блиском истоку, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
10
56
10
55
10
51
10
49
10
22
Тренутно на програму