Ватикан одобрио трансплантацију животињских органа код људи под једним условом

25.03.2026

08:21

Папа Лав
Фото: Таnjug/AP Photo/Gregorio Borgia

Ватикан је саопштио да католици могу да се подвргну трансплантацији животињских ткива и органа ради лијечења, потврђујући да за такве медицинске процедуре не постоје вјерске препреке.

У документу од 88 страна, којим се утврђују етичке смјернице, наводи се да Католичка црква нема примедбе на такве захвате, под условом да се спроводе у складу са најбољом медицинском праксом и без окрутног поступања према животињама.

„Католичка теологија нема препреке, на вјерској или ритуалној основи, за коришћење било које животиње као извора органа, ткива или ћелија за трансплантацију људима“, наводи се у документу.

Ријеч је о ксенотрансплантацији, односно пресађивању органа и ткива између различитих врста, области која посљедњих година биљежи напредак захваљујући развоју генетски модификованих органа, посебно код свиња и говеда.

Ватикан је још 2001. године дао начелно одобрење за овакве процедуре, док су конкретни медицински резултати и даље ограничени - прва трансплантација бубрега са свиње на човјека изведена је у САД 2024. године. Љекари упозоравају пацијенте и суочавају их са свим ризицима, укључујући могућност одбацивања органа и пренос инфекција, преноси Индепендент.

Одлука Ватикана долази у тренутку када медицина тражи нова ријешења за хронични недостатак донорских органа, али и отвара додатна етичка питања о границама савремених биомедицинских технологија.

(спутник србија)

