Ватикан одобрио трансплантацију животињских органа код људи под једним условом

25.03.2026
08:21
Коментари:0
Ватикан је саопштио да католици могу да се подвргну трансплантацији животињских ткива и органа ради лијечења, потврђујући да за такве медицинске процедуре не постоје вјерске препреке.
У документу од 88 страна, којим се утврђују етичке смјернице, наводи се да Католичка црква нема примедбе на такве захвате, под условом да се спроводе у складу са најбољом медицинском праксом и без окрутног поступања према животињама.
„Католичка теологија нема препреке, на вјерској или ритуалној основи, за коришћење било које животиње као извора органа, ткива или ћелија за трансплантацију људима“, наводи се у документу.
Ријеч је о ксенотрансплантацији, односно пресађивању органа и ткива између различитих врста, области која посљедњих година биљежи напредак захваљујући развоју генетски модификованих органа, посебно код свиња и говеда.
Ватикан је још 2001. године дао начелно одобрење за овакве процедуре, док су конкретни медицински резултати и даље ограничени - прва трансплантација бубрега са свиње на човјека изведена је у САД 2024. године. Љекари упозоравају пацијенте и суочавају их са свим ризицима, укључујући могућност одбацивања органа и пренос инфекција, преноси Индепендент.
Одлука Ватикана долази у тренутку када медицина тражи нова ријешења за хронични недостатак донорских органа, али и отвара додатна етичка питања о границама савремених биомедицинских технологија.
