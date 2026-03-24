Logo
Large banner

Насилно упао у салу, хтио да прекине операцију дјевојке

Аутор:

АТВ

24.03.2026

17:37

Коментари:

0
Двадесетседмогодишњи мушкарац изазвао је озбиљан инцидент у једној клиници у понедјељак, када је, према наводима надлежних, насилно упао у операциону салу и напао полицију која је интервенисала.

Према информацијама из болнице, особље је позвало хитне службе након што је мушкарац испољио агресивно понашање према медицинским радницима и прекинуо оперцију своје дјевојке. Ситуација је ескалирала у тренутку када су полицајци покушали да га удаље из операционе сале, након чега је он једног од њих ударио песницом у лице.

Како би савладали нападача, полицијски службеници су употријебили електрошокер, оборили га на земљу и привели.

Током интервенције повријеђена су четири полицајца, који су задобили модрице, огреботине, једну рану од угриза, као и друге лакше повреде.

Осумњичени је приведен и против њега је покренута истрага због напада на службено лице и пружања отпора приликом хапшења.

Надлежни органи настављају рад на утврђивању свих околности овог инцидента, преноси Телеграф.рс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Операција

napad

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner