Насилно упао у салу, хтио да прекине операцију дјевојке

Аутор:АТВ
24.03.2026
17:37
Коментари:0
Двадесетседмогодишњи мушкарац изазвао је озбиљан инцидент у једној клиници у понедјељак, када је, према наводима надлежних, насилно упао у операциону салу и напао полицију која је интервенисала.
Према информацијама из болнице, особље је позвало хитне службе након што је мушкарац испољио агресивно понашање према медицинским радницима и прекинуо оперцију своје дјевојке. Ситуација је ескалирала у тренутку када су полицајци покушали да га удаље из операционе сале, након чега је он једног од њих ударио песницом у лице.
Како би савладали нападача, полицијски службеници су употријебили електрошокер, оборили га на земљу и привели.
Током интервенције повријеђена су четири полицајца, који су задобили модрице, огреботине, једну рану од угриза, као и друге лакше повреде.
Осумњичени је приведен и против њега је покренута истрага због напада на службено лице и пружања отпора приликом хапшења.
Надлежни органи настављају рад на утврђивању свих околности овог инцидента, преноси Телеграф.рс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму