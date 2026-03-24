Украо руже из цвјећаре, па их поклонио пролазници: Пријети му 4 године затвора

24.03.2026

16:50

Један човјек је украо 40 ружа из цвјећаре, у граду Јелизово на Камчатки, а затим их поклонио непознатој дјевојци на улици, пренијели су медији.

Против њега је покренута истрага, а на основу руског кривичног закона, максимална казна за овакву врсту крађе је до четири године затвора.

Економија

Колико новац треба држати на текућем рачуну: Стручњаци упозоравају на једно

"Зграбио цвијеће и истрчао на улицу"

Продавачица у цвјећари је пријавила крађу, а осумњичени је брзо идентификован захваљујући снимцима са надзорних камера.

Он је приведен, а ријеч је о 31-годишњем локалном становнику који је одраније познат полицији.

Бања Лука

Реаговала полиција: Драма у центру Бањалуке због ''голог мушкарца''

- Установљено је да је мушкарац био у алкохолисаном стању када је пролазио поред цвјећаре. Угледавши изложене руже, он их је зграбио и истрчао на улицу. Када је, међутим, убрзо схватио да му цвијеће које је украо није потребно, поклонио га је пролазници - навела је локална полиција у свом саопштењу, преноси Телеграф.

Прочитајте више

УИО продаје седам аута: Цијене крећу од 1.600 КМ

Ауто-мото

УИО продаје седам аута: Цијене крећу од 1.600 КМ

2 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Хроника

Ухапшено 16 особа: Крали скупоцјене аутомобиле по ЕУ па их продавали у Србији

2 ч

0
Бесплатно полагање возачког испита за све вуковце у овој општини у Српској

Друштво

Бесплатно полагање возачког испита за све вуковце у овој општини у Српској

2 ч

0
Пјевачица из Србије мужу опростила невјеру: Била сам млада

Сцена

Пјевачица из Србије мужу опростила невјеру: Била сам млада

2 ч

0

Више из рубрике

Свекрви давала отров за пацове, пред другима глумила да је његује

Свијет

Свекрви давала отров за пацове, пред другима глумила да је његује

3 ч

0
Фицо о односима Мађарске и Словаче: Могли би да се погоршају ако...

Свијет

Фицо о односима Мађарске и Словаче: Могли би да се погоршају ако...

3 ч

0
Ова земља је прва прогласила ванредно енергетско стање због рата у Ирану

Свијет

Ова земља је прва прогласила ванредно енергетско стање због рата у Ирану

3 ч

0
Фотографија приказује сипање горива у аутомобил, на бензинској пумпи

Свијет

Хаос на пумпама у Аустрији: Цијена дизела пробила границу

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

09

Поврат дијела акциза добро дошао: Чим нема нафте, нема ничега

19

05

Неће се дозволити пренос надлежности на БиХ

19

04

Ови дијелови Бањалуке сутра остају без струје

18

58

Централне вијести, 24.03.2026.

18

50

У случају убиства Давида Драгичевића саслушано више од 200 свједока

