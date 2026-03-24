Украо руже из цвјећаре, па их поклонио пролазници: Пријети му 4 године затвора

Аутор:АТВ
24.03.2026
16:50
Један човјек је украо 40 ружа из цвјећаре, у граду Јелизово на Камчатки, а затим их поклонио непознатој дјевојци на улици, пренијели су медији.
Против њега је покренута истрага, а на основу руског кривичног закона, максимална казна за овакву врсту крађе је до четири године затвора.
Продавачица у цвјећари је пријавила крађу, а осумњичени је брзо идентификован захваљујући снимцима са надзорних камера.
Он је приведен, а ријеч је о 31-годишњем локалном становнику који је одраније познат полицији.
- Установљено је да је мушкарац био у алкохолисаном стању када је пролазио поред цвјећаре. Угледавши изложене руже, он их је зграбио и истрчао на улицу. Када је, међутим, убрзо схватио да му цвијеће које је украо није потребно, поклонио га је пролазници - навела је локална полиција у свом саопштењу, преноси Телеграф.
