Реаговала полиција: Драма у центру Бањалуке због ''голог мушкарца''

АТВ

24.03.2026

16:49

Након пријаве о мушкарцу који се наводно кретао го у центру града, из Полицијске управе Бањалука наводе да је ријеч о погрешној интерпретацији догађаја и да нема елемената кривичног дјела.

Како је потврђено за "БЛ портал", полиција је реаговала по пријави грађана у близини пекаре "Малетић“ и ТЦ "Видовић“ у центру Бањалуке, али се испоставило да ситуација није онаква каквом је првобитно представљена.

Портпарол Полицијске управе Бањалука Милана Стојановић појаснила је да мушкарац није био у потпуности наг.

"Није се нико скинуо го. У близини се налази тату студио, а мушкарац је правио паузу током тетовирања. Био је наг до паса, изашао је испред објекта, након чега су га полицијски службеници упозорили да уђе унутра и да се не може кретати без мајице на јавном мјесту“, навела је Стојановићева за поменути портал.

Додаје да у овом случају нема елемената кривичног дјела, те да је особа само упозорена.

Полиција је, како истичу, поступила превентивно, а ситуација је убрзо ријешена без даљих мјера.

