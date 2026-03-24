Скупштина града одгођена за сутра

24.03.2026
10:03
Коментари:0
Скупштина града Бањалука која је требала бити одржана данас, одгођена је за сутра.
Иначе, градоначелник Драшко Станивуковић ноћас је задржан на граници са Хрватском.
Одборници Скупштине града Бањалука разматраће сутра 49 тачака дневног реда, међу којима је 20 регулационих планова и њихових измјена, који се односе на различите дијелове града, од центра до приградских насеља.
На предложеном дневном реду су и приједози одлука о наградама и признањима поводом 22. априла – Дана града Бањалуке, те о утврђивању основице за обрачун ренте и о краткорочном задужењу града.
