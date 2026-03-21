Основна школа у Ади без фискултурне сале

21.03.2026
Трећа школска година је у току откако је подручна школа у насељу Ада почела са радом, али фискултурна сала никада није изграђена. Настава физичког васпитања организује ce у прилагођеним условима - млађи ученици често у учионицама кроз различите игре и активности.
Старији, теоријски дио у школи, практични - у холу или дворишту, и то када то временски услови дозволе.
„Оно што смо нашли као неко могуће рјешење, док сва та процедура траје, да се бар проба на оном дијелу што је ограђеног дворишта избетонирати вањско игралиште, за ногомет или кошарку, ја се надам да ће се Градска управа јавити ових дана да чујемо њихов одговор на ту могућност“, рекла је Татјана Вилендечић, директор ОШ „Вук Стефановић Караџић“.
Питање сале, након три године могло би да се нађе на идућој сједници Скупштине града Бањалука, тврди предсједник Скупштине Љубо Нинковић.Очекује да градоначелник Бањалуке достави материјал који се односи на рјешавање имовинско-правних односа
„Заиста ево могу констатовати да сам срећан и вјерујем и сви одборници који су тражили могућност да школа у Ади добије коначно и фискултурну салу и да завршимо тај пројекат“, каже Љубо Нинковић, предсједник Скупштине града Бањалука.
Највећа кочница изградњи сале је управо неријешено имовинско-правно питање, које је у надлежности града. Због тога пројекат изградње фискултурне сале још није могао ни да почне. Из Градске управе наводе да је у току рјешавање имовинско-правних односа, те да ће након тога бити планирана и финансијска средства за изградњу сале. Додају и да су представници града већ разговарали са управом школе и Савјетом родитеља о овом питању.
"Да је изборна година па се ми сви надамо да ће то мало убрзати процес и да ћемо бар тај дио имовинско-правних односа ријешити“, рекла је Татјана Вилендечић, директор ОШ „Вук Стефановић Караџић“.
Наставници и школско особље, кажу родитељи се труде да у датим условима организују наставу на најбољи могући начин. Надају се да ће ове године, уз обећање Града, дјеца до изградње фискултурне сале добити изграђен и спортски терен.
„Мислимо и као савјет родитељ, а и као родитељ, да је невјероватно да у вијеку у којем живимо у новој школи која је отворена дјеца немају услове да изводе наставу физичког васпитања, а сви се залажемо за здравље дјеце, за смањење претилости, за њихову психо-физичку активност, на коју сигурно утиче настава физичког васпитања“, каже Марко Аћић, родитељ.
Док се чека рјешење административних препрека и почетак градње фискултурне сале, ученици у једном од најбрже растућих насеља у Бањалуци физичко васпитање и даље имају у импровизованим условима. Проблем сале, међутим, није једини са којим се школа суочава. Овај објекат, још нема ни школску библиотеку, нити кабинет за информатику.
