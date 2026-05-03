Тржиште нафте пред сломом: Горива има за још мјесец дана, јун је преломна тачка

Аналитичари упозоравају да тржиште нафте дијели само мјесец дана од преломне тачке која ће изазвати значајан скок цијена, будући да блокада Хормушког мореуза смањује глобалне залихе испод критичних нивоа.
Тржишта почињу да урачунавају могућност знатно дужег сукоба, након што је амерички предсједник Доналд Трамп у четвртак поручио челницима нафтних компанија да би блокада могла „потрајати мјесецима“. Према упозорењима трговаца и аналитичара, глобалне залихе сирове нафте, бензина, дизела и авионског горива достићи ће критично ниске нивое до краја маја, након чега слиједи брза ескалација цијена, пише „Фајненшел тајмс“ (Financial Times).
„Немамо на располагању мјесеце“, рекао је Фредерик Ласер (Frederic Lasserre), руководилац истраживања у „Ганвору“ (Gunvor), једној од највећих свјетских компанија за трговину нафтом.
Упозорио је да ће настати „огромна бол“ јер ће економије морати да обуставе потрошњу горива.
„Ово превазилази цијене горива на пумпама — говоримо о гашењу индустрије и уласку у рецесију.“
„Преломна тачка несумњиво је јун“, додао је. „То је тренутак у којем нешто мора попустити.“
Амрита Сен, оснивач консултантске компаније „Енерџи аспектс“ (Energy Aspects), изјавила је да ће, ако се рат настави до краја јуна, све залихе бити исцрпљене.
„У суштини, цијена нафте могла би достићи било који замислив износ. Једноставно више нећемо имати никаквих залиха.“
„Ново цјеновно репозиционирање почиње већ данас. Очекујемо значајан раст цијена и сирове нафте и деривата“, додала је, сугеришући да би терминска цијена нафте брент (Brent), која је међународна референтна вриједност, могла порасти на 150 до 200 долара по барелу.
Цијена нафте брент ове седмице скочила је на четворогодишњи максимум од преко 126 долара по барелу, уз веома нестабилно трговање усљед истека уговора везаних за испоруке у јуну. У петак се цијена, на основу терминског уговора за јул, вратила испод 110 долара.
Многи учесници на тржишту очекивали су краћи рат када је сукоб избио крајем фебруара, али су од тада били приморани да прилагоде своја очекивања.
„Могуће је да смо на прагу промјене расположења јер људи почињу да схватају да поруке из САД можда не одражавају стварност“, изјавила је Хелима Крофт, руководилац глобалне стратегије за сировине у „РБЦ капитал маркетсу“ (RBC Capital Markets).
Додала је да би, у случају да се блокада настави током маја, цијене нафте могле премашити врхунац из 2022. године, који је износио нешто мање од 140 долара по барелу.
„Бијела кућа је од почетка веома успјешно слала поруке да ће ово бити кратак рат, а сада се чини да би се сукоб могао протегнути и на љето“, рекла је.
Ласер је упозорио да би високе цијене приморале индустрије да бирају између плаћања и гашења погона, те да би, када економије уђу у рецесију, били потребни мјесеци „прије него што се може очекивати поновни позитиван економски замах“, чак и ако се проток енергената кроз Ормуски мореуз обнови.
Раст цијена на енергетским тржиштима досад је био релативно обуздан захваљујући значајним резервама сирове нафте које су постојале на почетку рата. Више цијене такође су подстакле неке азијске земље на смањење потрошње, а рафинерије су дале приоритет најпотребнијим горивима.
„Током прва два мјесеца имали смо те залихе“, рекао је један извршни директор велике компаније за трговину сировинама.
„Рафинерије су могле да прилагоде производе које су производиле с обзиром на доба године. Заиста су максимално повећале производњу авионског горива и дизела.“
Међутим, најновији седмични подаци америчке Агенције за енергетске информације (EIA) показали су значајан пад залиха, чак и уз ослобађање милион барела нафте дневно из америчких Стратешких нафтних резерви.
Према подацима ЕИА, америчке залихе бензина пале су 24. априла на 222 милиона барела, што је најнижи ниво за ово доба године у више од деценије.
„Када америчке залихе бензина падну испод 210 милиона барела, ствари постају занимљиве“, рекао је неименовани директор.
„Сада смо већ готово на том нивоу, тако да ћете ускоро видјети како се дијелови тржишта почињу озбиљно савијати под притиском.“
Подаци су посебно забрињавајући с обзиром на приближавање љетње сезоне вожње у САД.
„Били смо у прелазној сезони и трошили стратешке резерве нафте, али сада улазимо право у опасну зону с обзиром на врхунац љетње потражње“, закључила је Крофт.
