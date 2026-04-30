Каква је разлика између бензинских и дизел пиштоља за гориво

АТВ
30.04.2026 12:37

На бензинским пумпама лако је приметити разлику – дизелске млазнице су шире од бензинских. Иза тога се крију јасно дефинисани технички стандарди.

Европски пропис ЕН 13012 одређује димензије пиштоља за гориво, па су дизелске млазнице широке око 25 mm, док су бензинске око 21 mm.

Захваљујући томе, практично је немогуће убацити дизелски пиштољ у резервоар бензинског аутомобила, јер је отвор ужи.

Главни циљ ове разлике је спречавање грешака при точењу погрешног горива, што може довести до скупих кварова.

Постоје и додатни разлози. Дизел се често користи у возилима са већим резервоарима, попут комбија и СУВ модела, па шира млазница омогућава брже точење.

Такође, дизел је гушће гориво од бензина, па већи пречник обезбеђује стабилнији и ефикаснији проток током сипања.

Укратко, разлика у величини није само практична – она штити и возаче и возила.

