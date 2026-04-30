Гради се нова стратешка рута као алтернатива Ормуском мореузу

Нова рута Египат – Трст добија на значају – не само као привремено рјешење, већ као дугорочна алтернатива која би могла редефинисати саобраћајне токове између Европе и Блиског истока.
Због кризе у Ормуском мореузу, све веће нестабилности поморских рута и наглог раста трошкова осигурања бродова, Египат убрзано развија нову стратешку трговачку руту која повезује Египат и италијански Трст – коридор који би могао имати директне користи и за Хрватску као дио тог правца.
Растуће напетости у региону Залива знатно су пореметиле глобалне токове робе. Промет кроз Ормуски мореуз драстично је пао – са уобичајених до 178 бродова на свега пет до седам дневно, док су премије осигурања за ратне ризике скочиле са 0,15 одсто на чак 10 одсто. Посљедице су ланчане: више од 230 танкера остало је заглављено, а трошкови транспорта и енергије нагло су порасли.
Египат се сада позиционира као кључно логистичко средиште између Европе, Африке и Блиског истока. Нова рута, заснована на такозваном Ро-Ро коридору, повезује египатску луку Дамиета с италијанском луком Трст.
Из Трста се роба даље дистрибуише према западној, средњој и југоисточној Европи – простору у којем Хрватска има посебно повољан геостратешки положај, преноси Вечерњи лист.
За Хрватску ова рута отвара конкретне развојне прилике. Луке попут Ријеке и Плоча могле би се снажније укључити у нови логистички ланац као комплементарне тачке Трсту – било кроз преузимање дијела терета, развој складишних капацитета или повезивање жељезницом и путевима према унутрашњости Европе.
Посебно је важан развој жељезничких коридора према Мађарској и даље према средњој Европи, чиме би Хрватска могла постати важна транзитна алтернатива.
С друге стране, роба из Европе транспортује се из Трста према Дамиети у Египту, затим копненим путем до луке Сафага на Црвеном мору, одакле се камионима отпрема према заливским државама попут Уједињених Арапских Емирата, Омана и Катара.
Ова комбинација поморског и копненог транспорта нуди бржу и сигурнију алтернативу рути кроз Ормуски мореуз.
Пројекат, договорен између Египта и Италије 2023. године, већ показује конкретне резултате. Од покретања крајем 2024. године капацитет достиже око 420 камиона седмично, а интерес извозника континуирано расте, нарочито за робу осјетљиву на рокове испоруке.
Један оператер описао ју је као „нови стандард у трговини“. Логистичке компаније попут ДХЛ-а, ДСВ-а и Куехне+Нагела биљеже повећану потражњу, али и раст трошкова због поремећаја постојећих ланаца снабдијевања.
Египат овим пројектом не одговара само на глобалне поремећаје, већ и на властите економске изазове, укључујући пад прихода од Суецког канала и девалвацију валуте.
„Овај корак предузет је у складу с упутствима предсједника Сисија за јачање способности Египта да постане централна логистичка регија“, рекао је египатски премијер Мостафа Мадбули.
Власти у Каиру поручују да им циљ није само одговорити на тренутне кризе, већ дугорочно позиционирати Египат као кључну везу између континената и осигурати стабилност глобалних ланаца снабдијевања.
Рат на Блиском истоку и криза у Заливу и даље остају кључни фактори који обликују глобалну трговину енергијом. Управо зато нова рута Египат – Трст добија на значају – не само као привремено рјешење већ као дугорочна алтернатива која би могла редефинисати прометне токове између Европе и Блиског истока.
