Стање у Хормузу поново напето, Иранци најавили одговор на амерички напад на брод

Након што је Америчка централна команда (CENTCOM) саопштила да је наставила примјену блокада на иранске луке те нагласила да су пресрели један од иранских бродова, Техеран је најавио жесток одговор.
Поводом нових напетости у Хормушком мореузу огласио се Централни штаб Иранске револуционарне гарде, те су нагласили да се припрема одговор на америчку акцију.
„Агресорска Америка прекршила је примирје и починила поморско пиратство пуцајући на један од комерцијалних бродова у водама Оманског мора и онеспособљавајући његов навигациони систем искрцавањем неколико својих терористичких маринаца на палубу споменутог пловила“, навели су из Техерана.
Такође, још једном су поновили да Америка спроводи оружано пиратство.
„Упозоравамо да ће оружане снаге Исламске Републике Иран ускоро одговорити и узвратити на ово оружано пиратство од стране америчке војске“, саопштено је.
Због цјелокупне ситуације из Ирана су раније такође нагласили да још увијек нису донијели одлуку да ли ће учествовати у наставку преговора са Америком, који су требали бити одржани у Пакистану почетком ове седмице.
Ирански преговарачки тим нагласио је да неће бити преговора све док је на снази декларација америчког предсједника Доналда Трампа о поморској блокади Ирана, преноси Кликс.
