Иранци објавили провокативан видео: Тврде да праве више ракета него прије рата

Високи ирански војни командант изјавио је да је способност земље да обнови залихе ракета и дронова током двоседмичног примирја премашила ниво из периода прије рата, пренијели су ирански медији.
Командант Ваздухопловних снага Корпуса исламске револуционарне гарде (ИРГЦ) генерал Сејед Маџид Мусави објавио је видео, који приказује обнављање залиха ракета и дронова, пренијела је иранска телевизија Пресс ТВ.
Уз снимак је објављена и порука Мусавија у којој наводи да је брзина Ирана у допуњавању и поновном пуњењу лансера ракета и дронова надмашила и предратни темпо.
- Свјесни смо да непријатељ није у стању да створи такве услове за себе током примирја - навео је Мусави.
🇮🇷🇺🇸 O Irã afirma estar se rearmando mais rápido do que os EUA conseguem.— Vox Liberdade (@VoxLiberdade) April 19, 2026
General Mousavi: os estoques de mísseis e drones estão crescendo mais rapidamente do que antes da guerra.
O cessar-fogo deu ao Irã exatamente o que ele precisava: tempo para se rearmar. pic.twitter.com/OsQLhs00G0
Према његовим ријечима, Сједињене Америчке Државе су од почетка примирја 11. априла морале "да допремају муницију са друге стране свијета у малим количинама".
- Изгубили су и ову фазу рата. Изгубили су Хормушки мореуз, Либан и цијели регион - рекао је ирански командант.
Мусавијеве изјаве долазе у тренутку када поједини извјештаји доводе у питање тврдње да је вишенедјељна америчко-израелска војна кампања против Ирана значајно ослабила његове стратешке капацитете, наводи Пресс ТВ.
Позивајући се на процјене америчких обавјештајних служби, The Wall Street Journal је објавио да Техеран може одржавати ракетне капацитете захваљујући широкој мрежи ојачаних подземних складишта, у којима су мобилни лансирни системи углавном остали заштићени током вишенедјељних бомбардовања.
У извјештају америчког листа наводи се да Иран и даље посједује хиљаде балистичких ракета средњег и кратког домета, које могу бити извучене из склоништа или премјештене из подземних објеката.
