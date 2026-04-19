Хорор: Осморо дјеце убијено у масовној пуцњави!

У масовној пуцњави у Шривпорту у Луизијани убијено је осморо дјеце, јавља Миррор.
Полицијска управа Шривпорта (СПД), трећег најмногољуднијег града америчке савезне државе Луизијане, навела је да су жртве узраста од 18 мјесеци до 14 година - убијене током "породичног насиља" у насељу Седар Гроув.
Пуцњава се догодила у недјељу око 6 сати ујутру по локалном времену, према ријечима начелника полиције Шривпорта, Вејна Смита.
Двије одрасле жене задобиле су прострелне ране главе и преживјеле, док је један дјечак повријеђен након што је скочио са крова, преноси локална телевизија КТБС, подружница АБЦ за Луизијану.
Police in Shreveport, Louisiana say 8 children were killed in a domestic shooting. The suspect was also killed by responding officers. pic.twitter.com/WuaGGOf3mq— Breaking911 (@Breaking911) April 19, 2026
Осумњичени, одрасли мушкарац, убијен је у размјени ватре са полицијом након потјере у парохији Босијер, саопштила је државна полиција Луизијане.
На терену је и даље велики број полицијских снага, а према првим информацијама, случај има елементе породичног насиља.
BREAKING: Eight children were killed early this morning in a mass shooting in Shreveport, Louisiana, police said. Authorities say ten people were shot in total, with victims ranging in age from 1 to 14. The alleged gunman was later killed following a police chase. pic.twitter.com/RJRoULYAZ7— Moshe Schwartz (@YWNReporter) April 19, 2026
Смит је изјавио да је нападач ранио укупно 10 особа.
Званичници су саопштили да још увијек прикупљају детаље о мјесту злочина, које се протеже на три локације.
