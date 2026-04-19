Хорор: Осморо дјеце убијено у масовној пуцњави!

19.04.2026 18:53

У масовној пуцњави у Шривпорту у Луизијани убијено је осморо дјеце, јавља Миррор.

Полицијска управа Шривпорта (СПД), трећег најмногољуднијег града америчке савезне државе Луизијане, навела је да су жртве узраста од 18 мјесеци до 14 година - убијене током "породичног насиља" у насељу Седар Гроув.

Пуцњава се догодила у недјељу око 6 сати ујутру по локалном времену, према ријечима начелника полиције Шривпорта, Вејна Смита.

Двије одрасле жене задобиле су прострелне ране главе и преживјеле, док је један дјечак повријеђен након што је скочио са крова, преноси локална телевизија КТБС, подружница АБЦ за Луизијану.

Осумњичени, одрасли мушкарац, убијен је у размјени ватре са полицијом након потјере у парохији Босијер, саопштила је државна полиција Луизијане.

На терену је и даље велики број полицијских снага, а према првим информацијама, случај има елементе породичног насиља.

Смит је изјавио да је нападач ранио укупно 10 особа.

Званичници су саопштили да још увијек прикупљају детаље о мјесту злочина, које се протеже на три локације.

(Миррор/Телеграф)

убијено осморо дјеце

Пуцњава

Америка

Школа

Више из рубрике

Портпарол Кремља

Свијет

Песков: Брисел би нашао начин да деблокира помоћ Кијеву, са Орбаном или без њега

3 ч

0
Ауто њемачке полиције паркирано на улици поред зграде.

Свијет

Шницле му дошле главе! Због прегласног лупања реаговала полиција

3 ч

0
Изрешетан пред породицом: Умро "шкаљарац" на кога је пуцано у Барселони

Свијет

Изрешетан пред породицом: Умро "шкаљарац" на кога је пуцано у Барселони

3 ч

0
Потпредсједник САД Џ. Д. Венс стиже на састанак са пакистанским премијером Шехбазом Шарифом у Исламабаду ради разговора о Ирану.

Свијет

Венс неће предводити делегацију САД на преговорима са Ираном, Трамп открио разлог

4 ч

0

  • Најновије

20

47

Иран одустао од мировних преговора са Америком

20

43

Бањалука остала без још једног дрвореда, градске власти поручиле: "Све је у реду"

20

32

Прве пројекције након избора у Бугарској: Странка Румена Радева освојила највише гласова

20

20

Један знак би ове недјеље могао да прими позив од особе из прошлости

20

11

Цвијановић: Шмит настоји глумити релевантност

