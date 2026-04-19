Изрешетан пред породицом: Умро "шкаљарац" на кога је пуцано у Барселони

Аутор:АТВ
Коментари:0
Крсто Вујић, који је према евиденцији безбедносних служби један од вођа херцегновског огранка "шкаљарског клана", преминуо је неколико дана након што је извршен напад на њега у Барселони, сазнаје незванично портал Дан од више извора.
Информацију да је Крсто Вујић преминуо потврдио је и његов адвокат Огњен Радић из Београда који га заступа у поступцима који се против Вујића воде пред подгоричким Вишим судом.
Како је адвокат Радић казао за Дан, Вујић је преминуо синоћ око 23 сата. Он се налазио у критичном здравственом стању услед повреда које је задобио у нападу, а које се јуче погоршало.
Вујић се годинама налазио у бекству.
О Вујићу су медији извјештавали поводом судских поступака који се против њега воде пред Вишим судом у Подгорици. Поред суђења у којем је један од оптужених поводом убиства Шћепана Рогановића, против Вујића су, од стране Специјалног државног тужилаштва, покренути и предмети због сумње на шверц кокаина.
Велику пажњу јавности изазвало је и раније извјештавање медија о хапшењу "лажног" Вујића.
- Интерпол Подгорица, у сарадњи са Посебном јединицом полиције (ПЈП), разоткрио је потенцијалну превару на међународном нивоу и тиме спријечио даље довођење у заблуду ИНТЕРПОЛ и међународне безбједносне службе. За разлику од Швајцарске, која је данима била у увјерењу да је ухапсила Крста Вујића, високопозиционираног члана "шкаљарског клана" којег полиција Црне Горе потражује због убиства Шћепана Рогановића, службеник Интерпола Подгорица и службеник ПЈП су у веома кратком року разоткрили да лице које је Швајцарска ухапсила није одбегли Вујић. Поред електронске провере идентитета лица, службеници Црне Горе извршили су и непосредну визуелну провјеру. На основу чињенице у коју су се непосредно и сами увјерили одбили су да преузму лице за које су надлежни Швајцарске упорно тврдили да је Вујић -објавио је портал Дан у септембру прошле године.
Подсјетимо, Вујић је упуцан у уторак око 16 часова док је ручао са својом партнерком и бебом на тераси бара "Кибо" у округу Дијагонал Мар у Барселони. У њега је, према писању шпанских медија, испаљено најмање пет хитаца, од којих су га погодила четири. Залутали метак погодио је и случајну пролазницу која је задобила лакше повреде.Сведоци пуцњаве су испричали да су била најмање двојица маскираних нападача, који су се директно упутили ка столу за којим се налазила жртва. Након што су испалили више хитаца, жртва је остала да лежи на поду са више прострелних рана, од којих су неке биле у пределу врата.
Свједоци су указали и да су нападачи побјегли у супротним смјеровима, те да је један од њих нешто бацио у жбуње у парку близу терасе, гдје је полиција безуспешно тражила оружје коришћено у нападу.
Према ранијем писању, наводи се и да је власник објекта у ком се догодила пуцњава такође српског поријекла. Према информацијама које је добио "АБЦ", у питању је Ненад Винчић, члан балканског клана, кога је Цивилна гарда ухапсила у Барселони 2018. године због трговине кокаином и хероином, преноси Дан.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
17
28
17
24
17
21
17
09
17
00
Тренутно на програму