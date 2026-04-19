Више људи повријеђено у пуцњави код Универзитета Ајова

Аутор:АТВ
Више људи повријеђено је данас у пуцњави која се догодила у близини Универзитета у америчкој савезној држави Ајови, потврдила је полиција.
Након пуцњаве, већи број повријеђених особа хитно пребачен у локалне болнице ради збрињавања, од којих неки имају тешке повреде.
Полиција је, како преноси америчка мрежа АБЦ, одмах покренула опсежну истрагу како би се утврдиле све околности овог инцидента и пронашли одговорни.
Првобитно је полиција реаговала на дојаву о великој тучи у близини универзитетског кампуса.
По доласку на лице мјеста, полицајци су чули пуцње, што је ситуацију драстично промијенило и довело до овог трагичног развоја догађаја.
До овог тренутка, полиција није изнијела информације о евентуалним хапшењима у вези са пуцњавом, а истрага је и даље у току.
Апелује се на све који имају информације да се јаве надлежним органима.
