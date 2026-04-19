Двије америчке "звијери" слетјеле близу Исламабада: Ово значи само једно!

19.04.2026 11:14

Фото: Printscreen/Youtube/AiirSource Military

Два америчка тешка транспортна авиона, Ц-17 Глоубмастерс, слетјела су у ваздухопловну базу Нур Кан у Равалпиндију, близу пакистанског главног града, Исламабада.

Овим слијетањем авиона, сматрају извори, најављени су преговори између Сједињених Америчких Држава и Ирана.

Преговори би вјероватно били одржани прије петка, изјавила су данас два пакистанска безбједносна извора.

Као посљедњи разлог зашто вјерују да ће преговори делегација САД и Ирана бити одржани прије петка, извори су навели то што из хотела Серена и Мериот у Исламабаду посетиоци само одлазе, "а нове резервације нису дозвољене до петка".

Прва рунда преговора између САД и Ирана одржана је у хотелу Серена у Исламабаду 11. априла.

