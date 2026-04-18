Њемачка на проблему! Све мање керозина

18.04.2026 21:03

Њемачки министар финансија
Фото: Таnjug/AP Photo/Ebrahim Noroozi

Њемачки министар финансија Ларс Клингбајл рекао је да власти морају предузети кораке како би се супротставиле непосредној несташици керозина, који се користи за авионско гориво, усљед рата у Ирану и позвао је коалициону владу да убрза прелазак на обновљиве изворе енергије.

Клингбајл, који је такође вицеканцелар и колидер мањег партнера у владајућој коалицији, Социјалдемократа /СПД/, рекао је за новински магазин "Шпигл" да се морају веома озбиљно схватити упозорења на несташицу керозина.

"За мене је јасно - не би требало само да се позабавимо проблемом цијена, већ морамо стално имати на уму и сигурност снабдијевања. Морамо учинити земљу отпорнијом, мање зависном од увоза фосилних горива", додао је он.

Међународна агенција за енергију упозорила је јуче да би се европске земље могле суочити са несташицом керозина у наредних шест седмица с обзиром на то да је увоз са Блиског истока озбиљно отежан ратом, а велики дио нафтне инфраструктуре оштећен у сукобу.

Цијене керозина су се више него удвостручиле од почетка рата 28. фебруара, преноси Срна.

