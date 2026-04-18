Трагедија у Орахову: Отац нашао сина (11) мртвог у дворишту

18.04.2026 19:44

Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

Дјечак стар 11 година пронађен је објешен у дворишту породичне куће у бугарском граду Орахово, саопштили су из Обласне дирекције МУП-а у Враци.

Трагедију је синоћ у 20 часова открио отац ученика четвртог разреда локалне Основне школе "Св. Кирило и Методије". Наиме, он је пријавио да је у дворишту имања затекао своје мртво дијете.

Свијет

Нови мистериозни нестанак потреса нацију: Човјеку који зна све нуклеарне тајне губи се траг

Екипе форензичара упућене су на лице мјеста. Током увиђаја на тијелу нису нађени трагови насиља. Покренут је преткривични поступак, а узрок смрти дечака су у фази разјашњавања.

Према незваничним информацијама, у породици која има троје дјеце до сада није било индикација о проблемима. Те кобне вечери, дјечак се сам играо у дворишту. Отац је био у кући и припремао вечеру. Када је изашао да потражи дијете, наишао је на ужасан призор, пише BulNews.

Свијет

Ово је масовни убица из Кијева! Узео таоце у супермаркету, најмање пет мртвих

Другови из разреда 11-годишњег дечака су потресени и у шоку. У школу је данас стигао тим из Министарства образовања и науке, а психолози већ раде са дјецом.

Тагови :

Бугарска

Самоубиство

Дијете

пронађено тијело

трагедија

Прочитајте више

Полиција Њемачке

Свијет

Једна особа погинула у експлозији на западу Њемачке

2 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Тешка несрећа на аутопут 9. јануар: Погинуо мотоциклиста

2 ч

0
Снажан земљотрес у Тихом океану

Свијет

Снажан земљотрес у Тихом океану

3 ч

0
Пуцњава у Кијеву, полиција се крије иза транспортног возила

Свијет

Пуцњава у Кијеву: Има мртвих, велика драма на улицама

3 ч

0

Више из рубрике

Нови мистериозни нестанак потреса нацију: Човјеку који зна све нуклеарне тајне губи се траг

Свијет

Нови мистериозни нестанак потреса нацију: Човјеку који зна све нуклеарне тајне губи се траг

1 ч

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу

Свијет

САД попустиле санкције: Дозвољена куповина руске нафте због кризе на тржишту

2 ч

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров говори током заједничке конференције за новинаре са кенијским премијером и секретаром кабинета за спољне послове и дијаспору, Мусалијом Мудавади, у вили Зинаиде Морозове у Москви, понедјељак, 16. марта 2026. године.

Свијет

Лавров: Русија позитивно гледа на могућност наставка мировних преговора с Украјином

2 ч

0
Полицајац прегледа место где је наоружани нападач убио најмање шест људи на улицама пре него што га је полиција убила, у Кијеву, Украјина, у суботу, 18. априла 2026. године.

Свијет

Ово је масовни убица из Кијева! Узео таоце у супермаркету, најмање пет мртвих

2 ч

0

