Једна особа погинула у експлозији на западу Њемачке

Једна особа је погинула, а четири су тешко повријеђене у експлозији у граду Фолклинген у западној Њемачкој, саопштила је полиција, додајући да ће узрок експлозије бити утврђен.
"Полиција је примила неколико хитних позива о експлозији у Фолклингену у подземном пјешачком пролазу", наводи се у саопштењу полиције.
У саопштењу се додаје да су на мјесту догађаја пронађени тијело једне особе и четири тешко повријеђене особе.
"Истрага о узроцима и околностима инцидента је у току. Повријеђени су хоспитализовани, а двоје од њих је у критичном стању", саопштила је полиција.
Полиција је оградила подручје и нема опасности за јавност или становнике оближњих кућа.
На основу доступних информација, вјерује се да је експлозију изазвао човјек.
