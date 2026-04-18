Једна особа погинула у експлозији на западу Њемачке

18.04.2026 18:24

Полиција Њемачке
Фото: pexels/Radwan Menzer

Једна особа је погинула, а четири су тешко повријеђене у експлозији у граду Фолклинген у западној Њемачкој, саопштила је полиција, додајући да ће узрок експлозије бити утврђен.

"Полиција је примила неколико хитних позива о експлозији у Фолклингену у подземном пјешачком пролазу", наводи се у саопштењу полиције.

У саопштењу се додаје да су на мјесту догађаја пронађени тијело једне особе и четири тешко повријеђене особе.

"Истрага о узроцима и околностима инцидента је у току. Повријеђени су хоспитализовани, а двоје од њих је у критичном стању", саопштила је полиција.

Полиција је оградила подручје и нема опасности за јавност или становнике оближњих кућа.

На основу доступних информација, вјерује се да је експлозију изазвао човјек.

