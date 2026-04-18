Снажан земљотрес у Тихом океану

Земљотрес магнитуде 5,9 степени Рихтерове скале погодио је подручје јужно од новозеландских острва Кермадек, саопштио је Геолошки завод САД /УСГС/.
У саопштењу се наводи да је епицентар потреса био на дубини од 10 километара.
Засад нема посљедица потреса.
Острва Кермадек су суптропски острвски лук у јужном Тихом океану од 800 до 1.000 километара сјевероисточно од Сјеверног острва, у оквиру Новог Зеланда, и на сличној удаљености југозападно од Тонге.
Острва су махом ненасељена,преноси Срна.
