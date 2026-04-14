Снажан земљотрес погодио Русију

Земљотрес магнитуде 4.1 степени Рихтера забиљежен је у уторак, 14. априла 2026. године у 07.19 часова Русију.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је у Кавкаском региону, пет километара од Кајакента.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 15 километара испод површине земље.
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.
