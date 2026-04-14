Logo
Large banner

Погинуо са другом на Васкрс: Од родитеља добио аутомобил вриједан 100.000 евра који их је одвео у смрт

Аутор:

АТВ
14.04.2026 07:46

Коментари:

0
Ротација на полицијском аутомобилу.
Фото: cottonbro studio/Pexels

Залуђеност брзом вожњом била је кобна за два пријатеља, младиће старе 20 година, који су погинули на Васкрс у Румунији.

Давид и Михаи провели су празник заједно, а увече су се враћали кући у аутомобилу вриједном готово сто хиљада евра. На пустом путу који пролази кроз шуму Снагов, Михаи је притиснуо папучицу гаса. Ишао је 140 километара на сат када је изгубио контролу над воланом. Возило је 'исјекло' једно дрво и забило се у друго, у удару који им је обојици одузео живот у секунди.

Аутомобил од преко 500 коњских снага недавно је Михаи добио на поклон.

Двојицу мртвих младића пронашли су њихови пријатељи и позвали су полицију.

У шоку су гледали у уништени аутомобил, у чијој кабини су Давид и Миха остали заробљени.

Сви су заједно кренули кући, али је Миха у једном тренутку дао гас и претекао их... Као да су осјетили да се нешто лоше догодило, кренули су да трагају за њима... Када су схватили да их нема, посумњали су да су слетјели са пута. Убрзо су пронашли олупину и позвали помоћ.

Судар је био кобан - од аутомобила готово ништа није остало, а казаљка брзиномјера остала је закуцана на 140 км/х.

Због брзине, двадесетогодишњи возач изгубио је контролу у кривини. Возило је слетјело са пута, одсјекло дрво које му је здробило кров и ударило у друго стабло.

Удар, који се догодио у 22:57, активирао је СОС систем на мобилном телефону једног од младића.

Ватрогасцима су била потребна најмање три сата да уклоне оборено дрво и извуку два беживотна тијела из смрсканог аутомобила.

Сцени су присуствовали и Давидови родитељи, који су у шоку стигли на мјесто несреће. Двадесетогодишњи студент био је једино дете које су имали заједно. Комшије су га описивале као мирног и поштованог младића.

"Мајка је у шоку, отац је у шоку. Био је дијете за примјер. Ако бих га срео пет пута на улици, увијек је био љубазно дијете и сваки пут би се јавио: ‘Добар дан, добар дан, добар дан!’", рекао је један комшија.

Михаи, који је возио, био је студент Факултета за физичко васпитање и спорт у Букурешту. Са 20 година већ је имао страст према брзини.

Снимио се како вози 300 км/х пред смрт

Прије два дана снимао се на аутопуту док је возио 300 км/х. Аутомобил од 95.000 евра у којем је изгубио живот био је поклон од родитеља, добијен унапријед за рођендан који је требало да слави за двије недјеље.

Младић, који је требало да напуни 21 годину, није пропустио прилику да сними како тестира супераутомобил јурећи кроз Букурешт истом неодговорношћу која га је касније коштала живота.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна несрећа

погинуо младић

Хитна помоћ

Полиција

Аутомобил

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

06

08

54

08

50

08

44

08

38

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner