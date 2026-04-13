Logo
Large banner

Стигло упозорење из Техерана: Амерички бродови ће бити послати на дно мора

Аутор:

АТВ
13.04.2026 20:40

Коментари:

0
Фото: Tanjug / AP / Masoud Nazari Mehrabi

Иран је упутио упозорење Сједињеним Америчким Државама поручивши да ће амерички бродови који покушају да блокирају иранске луке бити "послати на дно мора", пренијели су данас ирански државни медији.

Ово упозорење је одговор Ирана на пријетње предсједника САД Доналда Трампа да ће “елиминисати све иранске бродове у близини лука које су под блокадом САД”, преноси иранска државна телевизија ПресТВ.

Алаедин Боруџерди, члан иранског Комитета за спољну политику и националну безбједност, назвао је америчку блокаду војно неоснованом пропагандом, поручивши да ће сви бродови америчке морнарице који покушају да блокирају иранске луке бити “послати на дно мора”.

Он је рекао да САД “немају стварну способност” да спроведу ту пријетњу и оцијенио да друге чланице НАТО не би подржале тај потез.

У међувремену, главнокомандујући елитних Кудс снага Револуционарне гарде Ирана (ИРГЦ), бригадни генерал Есмаил Кани изјавио да ће се Сједињене Америчке Државе и израелски режим на крају повући из западне Азије без икаквих достигнућа.

Он је поручио да би “режими у Вашингтону и Тел Авиву требало да се сјете како су побјегли из Јемена, мореуза Баб ел Мандеб и Црвеног мора”, пренијела је ПрессТВ.

– Повући ће се из региона без икаквих достигнућа – изјавио је ирански генерал Есмаил Кани.

Доналд Трамп најавио је да ће започети блокаду Ормуског мореуза, након колапса преговора о прекиду ватре са Иран током викенда.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Иран

Хормушки мореуз

затворен Хормушки мореуз

Америка

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner