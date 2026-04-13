Стигло упозорење из Техерана: Амерички бродови ће бити послати на дно мора

Иран је упутио упозорење Сједињеним Америчким Државама поручивши да ће амерички бродови који покушају да блокирају иранске луке бити "послати на дно мора", пренијели су данас ирански државни медији.
Ово упозорење је одговор Ирана на пријетње предсједника САД Доналда Трампа да ће “елиминисати све иранске бродове у близини лука које су под блокадом САД”, преноси иранска државна телевизија ПресТВ.
Алаедин Боруџерди, члан иранског Комитета за спољну политику и националну безбједност, назвао је америчку блокаду војно неоснованом пропагандом, поручивши да ће сви бродови америчке морнарице који покушају да блокирају иранске луке бити “послати на дно мора”.
Он је рекао да САД “немају стварну способност” да спроведу ту пријетњу и оцијенио да друге чланице НАТО не би подржале тај потез.
У међувремену, главнокомандујући елитних Кудс снага Револуционарне гарде Ирана (ИРГЦ), бригадни генерал Есмаил Кани изјавио да ће се Сједињене Америчке Државе и израелски режим на крају повући из западне Азије без икаквих достигнућа.
Он је поручио да би “режими у Вашингтону и Тел Авиву требало да се сјете како су побјегли из Јемена, мореуза Баб ел Мандеб и Црвеног мора”, пренијела је ПрессТВ.
– Повући ће се из региона без икаквих достигнућа – изјавио је ирански генерал Есмаил Кани.
Доналд Трамп најавио је да ће започети блокаду Ормуског мореуза, након колапса преговора о прекиду ватре са Иран током викенда.
