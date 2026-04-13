Трамп: Ако ирански бродови приђу блокади, биће уништени

Аутор:АТВ
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да ће бити уништен сваки ирански брод који приђе америчкој блокади у Оманском заливу и Арапском мору.
"Ако се било који од ових бродова приближи нашој блокади, биће одмах елиминисан примјеном истог система убијања који користимо против дилера дроге на бродовима на мору. Брз је и бруталан", објавио је Трамп на мрежи "Трут сошл".
Он је додао да је "иранска морнарица на дну мора, потпуно уништена", наводећи да је ријеч о 158 бродова.
"Оно што нисмо погодили је мали број, како их називају, `брзих јуришних чамаца`, јер нисмо сматрали да су велика пријетња", написао је Трамп.
Америчка централна команда саопштила је раније да ће од 15.00 часова проводити блокаду Оманског залива и Арапског мора источно од Ормуског мореуза за сав бродски саобраћај, без обзира на заставу под којом бродови плове, пише Срна
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
17
20
17
11
17
01
16
53
16
53
Тренутно на програму