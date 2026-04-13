Турску погодио земљотрес јачине 4,7 степени

13.04.2026 16:34

Фото: Принтскрин/Јутјуб

Турску је погодио земљотрес јачине 4,7 степени по Рихтеровој скали, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).

Епицентар земљотреса био је на отвореном мору, на дубини од шест километара и удаљености од 115 километара од Анталије.

За сада нема извјештаја о повређенима или материјалној штети.

Није издато упозорење на опасност од цунамија.

Према изјавама очевидаца објављеним на сајту ЕМСЦ, потрес није трајао дуго, али се осјетило љуљање.

