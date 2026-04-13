Турску погодио земљотрес јачине 4,7 степени

Аутор:АТВ
Коментари:0
Турску је погодио земљотрес јачине 4,7 степени по Рихтеровој скали, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).
Епицентар земљотреса био је на отвореном мору, на дубини од шест километара и удаљености од 115 километара од Анталије.
За сада нема извјештаја о повређенима или материјалној штети.
Није издато упозорење на опасност од цунамија.
Према изјавама очевидаца објављеним на сајту ЕМСЦ, потрес није трајао дуго, али се осјетило љуљање.
17
20
17
11
17
01
16
53
16
53
