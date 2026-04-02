Земљотрес јачине 7,6 степени Рихтерове скале погодио Индонезију: Издато упозорење на цунами

02.04.2026 06:58

Земљотрес магнитуде 7,6 степени Рихтерове скале погодио је рано јутрос источну Индонезију, а у потресу је погинула једна особа, саопштиле су локалне власти.

Индонежанска агенција за метеорологију, климатологију и геофизику издала је упозорење на цунами након снажног земљотреса јачине 7,6 степени Рихтерове скале који је јутрос погодио регион Молучког мора у источној Индонезији, а нешто касније га је укинула, након што праћење није показало значајне промјене нивоа мора, преноси Синхуа.

Жртва, 70-годишња становница Северноог Сулавесија, погинула је у урушавању грађевине током земљотреса, саопштио је локални тим за потрагу и спасавање у Манаду, главном граду Сјеверног Сулавесија.

Национална агенција за ублажавање посљедица катастрофа (БНПБ) саопштила је да је снажан земљотрес погодио воде југоисточно од града Битунга, Северни Сулавеси.

Веома јак потрес осјетио се 10 до 20 секунди у Битунгу и околним подручјима.

БНПБ је саопштио да су забиљежено више десетина накандних потреса, од којих је најјачи имао магнитуду од 6,2 степена Рихтерове скале са епицентром на мору, додајући да прелиминарни подаци о удару указују на благу до умјерену штету у овим потресима.

