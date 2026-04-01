Ево зашто би се ови знакова најбоље снашли на пустом острву

01.04.2026 22:48

Фото: pexels/RDNE Stock project

Замислите сценарио из филмова: море, песак, неколико палми и потпуни недостатак сигнала.

Док би неки одмах паничили, други би брзо поставили склониште, пронашли начин да улове рибу и успут организовали план преживљавања. Ако је веровати астрологији, неки хороскопски знаци би се ипак боље снашли на пустом острву него други.

Ево пет знакова који имају најбоље шансе да изађу као победници из ове врсте авантуре.

Јарац

Јарци су познати по својој дисциплини, издржљивости и невјероватној способности да остану заједно када ствари постану тешке. Док би други очајавали над судбином, Јарац би већ у првим сатима проценио ресурсе, поставио приоритете и почео да рјешава проблем по проблем.

На пустом острву, не би трошио енергију на панику, већ на конкретне ствари: гдје пронаћи воду, како изградити склониште и шта учинити да би прежииео што је дуже могуће. Није му страна жртва, и управо та особина прави огромну разлику у оваквим ситуацијама.

Дјевица

Ако постоји један знак који би преживљавање претворио у детаљан план од десет корака, то је Дјевица. Практичне, аналитичне и сналажљиве, Дјевице брзо примећују ствари које би други могли пропустити - корисне биљке, безбједније мјесто за склониште или најбољи начин за организовање залиха.

Поред тога што је рационална, Дјевица такође има снажну потребу да унесе ред у хаос. А ред је оно што може бити кључно на пустом острву. Можда не ужива у неуређеним условима, али би свакако знала како да их држи под контролом.

Шкорпија

Шкорпије су изузетно јаке ментално и тешко их је сломити. Када се суоче са екстремним околностима, често показују невјероватну отпорност и прилагодљивост. На пустом острву, ова унутрашња снага би била њихово највеће оружје.

Не одустају лако и имају снажан инстинкт за преживљавање. Шкорпије би брзо схватиле да нема смисла драматизовати и фокусирале би се на оно што морају да ураде. Тихо, упорно и без превише речи, радиле би оно што је неопходно да би преживјеле.

Стријелац

За разлику од знакова који воле контролу и рутину, Стријелац би чак могао пронаћи дозу узбуђења у животу на пустом острву. Авантуристички настројен, храбар и склон истраживању, не плаши се непознатог. Зато би му било лакше да се прилагоди новим околностима.

Стријелац би истраживао острво, испробавао различите начине преживљавања и много боље се носио са изолацијом од већине других знакова. Његов оптимизам би му био велика предност, помажући му да одржи вјеру да постоји излаз чак и у тешким временима.

Бик

На први поглед, можда не дјелује као логичан избор, али Бикови посједују особине које су веома корисне у тешким условима. Издржљиви су, практични и знају како да штеде енергију. Неће журити нити правити непотребне потезе, већ ће стрпљиво градити самопоуздање корак по корак.

Бикови воле удобност, али управо зато би имали јак мотив да што прије створе подношљивије животне услове. Када се једном за нешто одлуче, тешко их је поколебати, а та тврдоглавост на пустом острву може бити велика предност.

(индекс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

