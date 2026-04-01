Logo
Large banner

Прољеће из коријена мијења живот ових знакова

Аутор:

АТВ
01.04.2026 12:37

Коментари:

0
Хороскоп
Фото: pexels/Damir K

Све се мијења овог прољећа, када за Бика, Шкорпију, Јарца и Водолију почиње срећа какву не памте, а новчаници постају тијесни. Неће бити постепеног напретка нити чекања у реду – судбина удара директно и мијења вам живот из коријена.

Ово прољеће је дан када се бришу све старе муке. Осјетићете олакшање које се ријечима тешко описује. То је онај дубоки уздах када схватите да сутра не морате да позајмљујете. Притисак у грудима, онај камен који сте носили мјесецима, коначно нестаје.

Водолија: Изненадна премија која брише све бриге

Водолије, вама ово прољеће доноси новац који нисте зарадили знојем. Може бити добитак на играма на срећу или нека стара исплата на коју сте потпуно заборавили. То је онај осјећај када вам стигне СМС из банке, а ви три пута трљате очи јер не вјерујете у број нула на екрану.

Срце ће вам убрзано куцати док будете размишљали шта ћете прво да купите. Али, будите паметни. Ваша склоност да одмах све подијелите другима може вас брзо вратити на нулу. Сачувајте нешто за себе, јер је ово ваша срећа какву не памтите, а не поклон за цијелу улицу.

Јарац: Пословна понуда коју не смијете да одбијете

Јарчеви, вама прољеће доноси уговор живота. Неко моћан ће препознати ваш труд и понудити вам услове о којима сте до јуче само маштали. Осјетићете онај врели налет поноса у стомаку јер сте свима доказали колико вриједите.

Више нећете морати да трпите шефове који вас не цијене. Ипак, пазите да вас тај успјех не удари у главу. Моћ квари људе, а вама је сад најпотребнија хладна глава. Један погрешан потез или бахатост могу да вам покваре овај савршен тренутак.

Бик: Стижу паре од којих се купују станови и ауто

Бикови, овог прољећа се завршава ваш пост. Добијате вијест о продаји некретнине или рјешавању судског спора који се растезао деценијама. То је онај тренутак када баците кључеве на сто и кажете породици: „Готово је, успјели смо.“

Сузе радоснице ће саме кренути. Цијели живот сте штедјели и закидали од себе, а сада је ред да уживате. Чувајте се само завидних комшија који ће одмах почети да шапућу иза ваших леђа. Ваш мир нема цијену, па не дозволите никоме да вам поквари овај благослов.

Шкорпија: Период када дугови постају прошлост

Шкорпије, за вас је ово прољеће период слободе. Затворићете све минусе и вратити све паре које сте дуговали пријатељима или банци. Осјетићете се лакше за сто килограма. Као да сте коначно испливали на површину и узели ваздух послије дуго времена.

Овај преокрет је судбински јер вам отвара врата за нове послове. Нећете више радити из страха, већ из жеље. Једини изазов ће бити ваша сумњичавост. Немојте тражити замку тамо гдје је нема; некада се лијепе ствари дешавају јер сте их заслужили.

(Крстарица)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хороскоп

астрологија

Коментари (0)
Large banner

