Изненађење: Ђоковић се појавио у ћевабџиници у БиХ

АТВ
01.04.2026 12:11

Најбољи тенисер свих времена Новак Ђоковић пратио је утакмицу баража између БиХ и Италије у којој су Змајеви изборили пласман на Свјетско првенство.

Прије утакмице Ноле је боравио у Сарајеву, а незаобилазна дестинација му је била позната ћевабџиница "Жељко".

Из ћевабџинице су се похвалили на друштвеним мрежама како су имали част да угосте великог шампиона те објавили снимке Ђоковића са радницима и гостима.

"Данас посебна част, у гостима нам био шампион Новак Ђоковић“, навели су из "Жеље“.

Занимљиво је то да је Ноле посјетио ћевабџиницу с обзиром да је опште познато да српски тенисер не конзумира месо те су снимци привукли велику пажњу.

