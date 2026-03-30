Страшан ударац за српски тенис

Аутор:АТВ
Коментари:0
Српски женски тенис доживио је значајну промјену на најновијој ВТА листи, пошто тренутно више нема представницу у ТОП 100.
Српски женски тенис ушао је у неизвјесну фазу након што је најновији пресјек свјетске ранг листе потврдио да наша земља, први пут послије дужег времена, званично нема ниједну представницу међу сто најбољих на планети.
Главни узрок оваквог епилога је значајан пад Олге Даниловић, која је назадовала за чак шеснаест позиција и тренутно заузима 110. мјесто.
Пад форме и реномеа наше најбоље рангиране играчице уско је повезан са њеним одсуством са терена, с обзиром на то да је посљедњи наступ забиљежила још почетком фебруара у Клужу, гдје је такмичење завршила у раној фази.
Подсјетимо, на почетку сезоне у Аустралији Олга је испала у другом колу од Коко Гоф, а пауза која је услиједила оставила је трага.
Ипак, док искусније играчице биљеже пад, свјетло на крају тунела представља успон младе Теодоре Костовић.
Са само осамнаест година, Теодора је доспјела на 159. мјесто свјетске листе, чиме је потврдила епитет највеће наде домаћег тениса, пише "Б92".
Јавност у њој већ види легитимну насљедницу златне ере Ане Ивановић и Јелене Јанковић, верујући да поседује потенцијал не само да понови, већ и да надмаши њихове легендарне успјехе.
Уз њу, одређени помак биљежи и Миа Ристић, која је напредовала до 266. позиције, док су Лола Радивојевић на 146. и Катарина Јокић на 302. мјесту заокружиле тренутну слику српског професионалног тениса.
На самом врху свјетског поретка ситуација је знатно другачија и протиче у знаку апсолутне доминације Арине Сабаленке.
Са преко једанаест хиљада бодова, она држи убједљиво прво мјесто, остављајући Елену Рибјакину на другој позицији са заостатком од скоро три хиљаде бодова.
Трећу позицију сада заузима Коко Гоф, док је некадашња лидерка Ига Швјонтек склизнула на четврто мјесто.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
