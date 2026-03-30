Спреча поплавила пољопривредно земљиште, клизиште угрожава стамбене објекте

30.03.2026 12:21

По 200 хектара пољопривредног земљишта поплављено је на локалитету од Миричине до Стјелан Поља у општини Градачца и у Спречком пољу у општини Добој Исток усљед изливања ријеке Спрече, док су на подручју Сребреника активирана три клизишта која угрожавају стамбене објекте.

На подручју Добој Истока тренутно је угрожен један привредни објект у насељу Клокотница, док је на подручју Живиница око 30 дунума пољопривредног земљишта уз ријеку Спречу под водом, објавила је Федерална управа цивилне заштите.

У насељу Литве општина Живинице, поплављен је 31 стамбени објекат усљед изливања локалних потока.

Тренутно се на већини хидролошких станица на водном подручју ријеке Саве у Федерацији БиХ биљежи стагнација водостаја, осим на доњем дијелу слива ове ријеке, као и Босне и Спрече.

Служби цивилне заштите Сребреника пријављено је активирање три клизишта која угрожавају стамбене објекте, и то у насељу Јежинац гдје су угрожена три објекта, у насељу Шпионица Крч угрожен је један, а насељу Чифлук два објекта.

Клизиште ширих размјера у мјесту Орлова Клисура још није санирано, иако је федерални водни инспектор издао налог у мају прошле године Агенцији за водно подручје ријеке Саве да хитно буде уклоњен материјал из корита ријеке Тиње како би се нормализовао проток воде.

Служби цивилне заштите Добој Истока пријављено је активирање клизишта у насељу Брђани, у мјесној заједници Клокотница.

На подручју Завидовића снијег који је у посљедња три дана падао непрекидно, чија је висина у нижим предјелима и градском подручју око 15 центиметара, док у брдско-планинским предјелима прелази 80 центиметара, створио је проблеме у одвијању саобраћаја као и честим нестанцима електричне енергије на више локација, због кидања каблова под тежином снијега или падом дрвећа на водове, преноси СРНА.

Већина кварова на напајању електричном енергијом у Унско-санском кантону је отклоњена, а остало је у прекиду неколико далековода у Бихаћу, Цазину, Кључу, Санском Мосту, Босанском Петровцу и Босанској Крупи.

