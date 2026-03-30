Једна грешка може заувијек да смањи пензију: Ово морате да провјерите

Ако припадаш генерацији рођеној између 1960. и 1970. године, налазиш се у критичној зони за пензиони систем.
Стручњаци за пензијско планирање упућују упозорење јер разлика између скромне пензије и максималне пензије зависи од активирања четири законска механизма пре него што пооштравање услова, планирано за наредне године, затвори прозор могућности.
Како се законска старосна граница за одлазак у пензију помјера ка 67. години, они који су рођени у овом периоду морају направити врло прецизан план одласка у пензију заснован на годинама стажа.
Кључ није само када отићи у пензију, већ како користити алате које администрација обично не промовише. Оптимизација пензије сада је од пресудног значаја како би се обезбиједило 100 одсто основице за обрачун пензије.
Један од најмоћнијих и најмање познатих механизама је попуњавање празнина у стажу. За раднике који су имали прекиде у каријери, закон омогућава да се ти периоди без уплаћених доприноса попуне фиктивним основицама како не би срушили коначни просијек.
Стручњаци препоручују да се радни стаж одмах провјери како би се откриле ове празнине и, ако је потребно, потпише посебан споразум са пензионим осигурањем. Овај споразум омогућава грађанину да сам уплаћује доприносе како би одржао висину будуће пензије.
С друге стране, утицај бриге о породици више није невидљив терет, већ је постао финансијска корист. Садашњи систем омогућава додатке за бригу о дјеци, што може трајно повећати коначан износ пензије.
Не тражити овај додатак у тренутку подношења захтева је грешка коју сваке године прави хиљаде људи, губећи доживотни додатак.
За оне који желе раније да оду у пензију, прописи омогућавају превремену пензију до четири године пре законске старосне границе у случају принудног престанка радног односа. Међутим, стручњаци упозоравају да је то ризичан потез, јер су пенални коефицијенти промењени и сада се обрачунавају мјесечно. Одлагање одласка у пензију за само три или четири месеца може значити разлику од више од 200 евра мјесечно заувијек.
Због тога људи рођени између 1960. и 1970. године не могу себи да приуште импровизацију.
Разлика између тога да се реагује данас или да се чека писмо пензионог фонда мери се хиљадама евра дугорочног губитка.
Прије доношења било какве одлуке, кључно је добити персонализовани симулациони извјештај који узима у обзир све ове механизме оптимизације, преноси Курир.
