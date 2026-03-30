Ужас на градилишту: Земља затрпала радника

Радник Т. Ђ. (57) тешко је повријеђен на градилишту у Младеновцу, када се на њега обрушила земља.
Несрећа се догодила у суботу, а Т. Ђ. је у тешком стању примљен у болницу и љекари му се боре за живот.
"Земља се обрушила током извођења радова на једном градилишту, током извођења радова на изградњи зграде. Током ископавања темеља на радника се обрушила тона земље. Човјек је остао затрпан", каже извор и додаје да је Хитна помоћ брзо стигла на лице мјеста.
Дојава о бомби у још једној школи у Бањалуци
"Након што је "ослобођен", радник је санитетом превезен у болницу и од тада траје борба за његов живот. Љекари су му констатовали повреде кичме, прелом пршљенова, ребара, као и повреде унутрашњих органа", каже саговорник.
Истрага је у току и утврђују се околности под којима је дошло до несреће, као и да ли су на градилишту биле испоштоване све процедуре које се тичу безбједности, преноси Курир.
