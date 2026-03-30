Нова правила за ове возаче: Уводе се новине у наплати путарине

Од 1. априла уводи се обавезна употреба ТАГ уређаја за теретна возила, што представља почетак процеса потпуног укидања мануелне наплате путарине на путевима у Србији.
Овај систем модернизације подразумијева да ће традиционалне наплатне станице са особљем бити замијењене порталима који ће аутоматски регистровати уређаје без потребе за заустављањем, а та промјена ће у будућности обухватити и путничка возила.
Међу првим дионицама које ће у потпуности функционисати без класичних наплатних кућица налазе се будући ауто-пут од Београда до Зрењанина и Фрушкогорски коридор, пише Блиц.
На овим правцима неће бити традиционалних рампи, већ ће се путарина за сва возила наплаћивати искључиво путем електронског система, а у првој фази то се односи првенствено на тешка теретна возила.
Такође, планирано је да од априла почне наплата путарине за камионе на београдској обилазници. До краја године, систем наплате за теретњаке биће проширен и на брзе саобраћајнице, као и на путеве ИБ реда.
Главни циљ увођења овог система је елиминисање гужви на путевима и бржи пролазак возила, посебно током туристичке сезоне.
Нови систем наплате би требало да буде још ефикаснији од тренутног, уз аутоматску наплату која ће бити "невидљива" за возаче док пролазе испод портала.
Како је објаснио директор Сектора за наплату путарина Дарко Савић, у првој фази само за теретњаке, али у будућности, према плановима Путева Србије сва возила ће пролазити испод портала који региструју ТАГ уређаје, чиме ће наплата путарине бити аутоматски извршена.
"То значи да ниједна наплатна станица на будућем аутопуту, чија је изградња кренула од Београда до Зрењанина, неће имати класичне наплатне станице већ ће сва возила на тај начин плаћати путарину. То нас исто очекује и за Фрушкогорски коридор, за брзе саобраћајнице и то се односи првенствено за тешка теретна возила. Ово неће бити у првој фази за остале категорије возила. То су неки планови Путева Србије а то је да се постојећи систем који је јако ефикасан 99.9 одсто наплативости возила подигне на још већи ниво", рекао је он за Еуроњуз.
