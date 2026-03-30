Најчешће грешке које младенци праве на дан вјенчања

Прољеће и љето су идеалан период за вјенчања, а ви и љубав вашег живота одлучили сте да се ускоро узмете. И ту почињу слатке муке... Неки одмах знају да ли хоће велику или малу свадбу, јер не желе превише стреса.
Ипак, дешава се да будући младенци промијене мишљење, па се мали број сватова претвори у стотине. Обично на то утичу родитељи, који би да позову бројну фамилију и пријатеље чијој су дјеци и они ишли на свадбу, па млада и младожења попусте. Зато је пресудно да направите себи онакву свадбу какву желите, без ичијег утицаја.
При планирању вјенчања дјевојке одмах мисле на вјенчаницу, младићи на одијело, креће договор о кумовима, датуму, мјесту, фотографима, музици... И тад лагано почињу стрес и нервоза. Зато прво и најважније правило планирања вјенчања гласи: почните на вријеме! У супротном ћете направити неколико карактеристичних грешака које младенци у журби често праве, а ове су кључне:
У припреми вјенчања не постоји фраза "лако ћемо" кад је ријеч о буџету. Да не бисте позајмљивали паре, дуговали или отишли у позамашан минус, пажљиво се распитајте о цијенама сале, хране и бенда који ће забављати госте. Видите да ли вам све од наведеног одговара и да ли можете то себи да приуштите. Извагајте да ли су вам битнији љепота и локација свадбене дворане која је скупља, али због трошка смањује број гостију. Нађите времена да разгледате мјеста која би дошла у обзир и која вам се свиђају. Ставите на папир колико кошта оно што бисте вољели. Ако превазилази ваше новчано стање - тражите алтернативу.
Много се младенаца опекло приступајући избору сале опуштено. Тада се нађу у ситуацији да је за жељени датум сале заузета. То је велики стрес, јер на брзину треба наћи нешто друго. У складу с годишњим добом кад се вјенчање планира, треба узети у обзир може ли се сједити и напољу, у башти, или само унутра. Баш због резервације, која мора бити правовремена, ако желите баш праву свадбу, ову важну ствар морате урадити на вријеме.
Колико ће вам званица доћи на свадбу, треба да зависи искључиво од вас. Врло је деликатно кога треба звати, па с партнером до танчина попишите све особе које би морале да присуствују. Обично половина гостију долази с младине стране, друга с младожењине. Све је ствар договора, али знајте тачан број. На крају израчунајте можете ли да платите цех за толико људи.
Сви гости ће се ваше свадбе сјећати по добром проводу, а музика је једна од најважнијих ствари. Зато на вријеме набавите контакт неколико бендова који би дошли у обзир да свирају на вашој свадби и провјерите да ли су за тај датум слободни.
Исто важи и за фотографа који ће сликати свадбу - и они, као и музички бенд знају да буду заузети мјесецима унапријед.
Радујте се свом вјенчању и гледајте да припреме прођу без нервозе, панике и свађе с партнером. То треба да буде ваш дан и учините све да га касније памтите по најбољем проводу.
