Logo
Large banner

Какво нас вријеме очекује данас?

Аутор:

АТВ
30.03.2026 08:33

Коментари:

0
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice.
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити облачно вријеме са слабом кишом, док се на планинама очекује слаб снијег.

Током дана на југозападу и југоистоку биће и сувих периода, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

У Херцеговини први дио дана сунчано уз малу до умјерену облачност, од подне наоблачење уз локално слабу кишу.

Дуваће слаб до умјерен сјеверни вјетар, а у Херцеговини умјерена и јака бура.

Највиша дневна температура биће од два до седам, на југу до 15 степени Целзијусових, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.

Novcanik

Градови и општине

Ускоро ново поскупљење у бх. граду

Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Хан Пијесак и Чемерно минус један, Калиновик и Соколац нула, Шипово један, Гацко, Мркоњић Град, Зеница, Сарајево и Бихаћ два, Билећа и Нови Град три, Бањалука, Вишеград, Добој, Приједор, Зворник, Фоча и Тузла четири, Бијељина и Србац пет, Требиње и Мостар шест степени Целзијусових.

Висина сњежног покривача у Кнежеву је 78, на Хан Пијеску 55, Дринићу 37 и Чемерну 29 центиметара.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner