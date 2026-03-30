Какво нас вријеме очекује данас?

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити облачно вријеме са слабом кишом, док се на планинама очекује слаб снијег.
Током дана на југозападу и југоистоку биће и сувих периода, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
У Херцеговини први дио дана сунчано уз малу до умјерену облачност, од подне наоблачење уз локално слабу кишу.
Дуваће слаб до умјерен сјеверни вјетар, а у Херцеговини умјерена и јака бура.
Највиша дневна температура биће од два до седам, на југу до 15 степени Целзијусових, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Хан Пијесак и Чемерно минус један, Калиновик и Соколац нула, Шипово један, Гацко, Мркоњић Град, Зеница, Сарајево и Бихаћ два, Билећа и Нови Град три, Бањалука, Вишеград, Добој, Приједор, Зворник, Фоча и Тузла четири, Бијељина и Србац пет, Требиње и Мостар шест степени Целзијусових.
Висина сњежног покривача у Кнежеву је 78, на Хан Пијеску 55, Дринићу 37 и Чемерну 29 центиметара.
