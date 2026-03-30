У Српској рођено 20 беба

30.03.2026 08:05

Беба
Фото: Pixabay/PublicDomainPictures

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 20 беба, по 10 дјевојчица и дјечака, речено је Срни у породилиштима.

Највише беба рођено је у Источном Сарајеву - седам, потом у Бањалуци четири, у Приједору три, Добоју двије, те у Зворнику, Бијељини, Невесињу и Градишци по једна.

Хорор у лифту: Девојчица пропала са 14. спрата

У Источном Сарајеву је рођено шест дјевојчица и дјечак, у Бањалуци дјевојчица и три дјечака, у Приједору три дјечака, у Добоју дјевојчица и дјечак, у Бијељини и Невесињу по једна дјевојчица, а у Зворнику и Градишци по дјечак.

У породилиштима у Фочи и Требињу у посљедња 24 часа није било порођаја.

Прочитајте више

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Организацију "Муслиманска браћа" прогласити терористичком

3 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Шта нам звијезде данас поручују?

3 ч

0
Земљотрес у Хрватској

Регион

Земљотрес у Хрватској

3 ч

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Свијет

Тутњава је била страшна: Снажан земљотрес погодио Албанију

3 ч

0

Више из рубрике

Данас славимо Човјека Божјег, ево шта никако не смијете да урадите

Друштво

Данас славимо Човјека Божјег, ево шта никако не смијете да урадите

4 ч

0
Винка помогла Зилхаду у невољи

Друштво

Зилхаду снијег срушио шталу и убио стоку, Винка одмах прискочила у помоћ

12 ч

0
Млади

Друштво

Млади између дипломе и запослења

15 ч

0
Све чешћи повратак пензионера на тржиште рада

Друштво

Све чешћи повратак пензионера на тржиште рада

15 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

04

Украли тијело убијене манекенке, па га обезглавили

11

04

Почела 6. недјеља Васкршњег поста: 1 обичај је најважнији од свих до сада

11

04

Три полицајца ухапшена због навођења малољетница на проституцију

11

03

Ово је фатална плавуша у загрљају Дарка Лазића

10

56

Стручњаци упозоравају: Западни произвођачи губе трку са Кином

