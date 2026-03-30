У Српској рођено 20 беба

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 20 беба, по 10 дјевојчица и дјечака, речено је Срни у породилиштима.
Највише беба рођено је у Источном Сарајеву - седам, потом у Бањалуци четири, у Приједору три, Добоју двије, те у Зворнику, Бијељини, Невесињу и Градишци по једна.
Хорор у лифту: Девојчица пропала са 14. спрата
У Источном Сарајеву је рођено шест дјевојчица и дјечак, у Бањалуци дјевојчица и три дјечака, у Приједору три дјечака, у Добоју дјевојчица и дјечак, у Бијељини и Невесињу по једна дјевојчица, а у Зворнику и Градишци по дјечак.
У породилиштима у Фочи и Требињу у посљедња 24 часа није било порођаја.
