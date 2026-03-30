Данас славимо Човјека Божјег, ево шта никако не смијете да урадите

Српска православна црква и вјерници данас прослављају Светог Алексија Римског, светитеља познатог још и као "Човјек Божји" чији је култ у прошлости био веома јак, како међу источнима, тако и међу западним хришћанима.
Свети Алексије је рођен у Риму за вријеме владавине цара Хонорија, у угледној и веома богатој породици. Предање каже да су му и родитељи били побожни и богоугодни људи без обзира на моћ и богатство које су имали.
Алексије је био њихов син јединац и био је принуђен да се ожени. Међутим, већ прве брачне ноћи, побегао је и наредних 17 година провео као просјак путујући од мјеста до мјеста широм Римског царства, ширећи хришћанство и непрестано се молећи Богу.
Након 17 година лутања, лађа на којој је Алексије био, због јаких ветрова, скренула је са свог првобитног пута и нанела их до Рима. Светитељ је то схватио као знак и посјетио је кућу својих родитеља. Отац и мајка нису познали просјака који је тог дана дошао на њихова врата, али су му дозволили да живи у колиби у њиховом дворишту. Свој испоснички живот Алексије је наставио ту и у наредних 17 година живио надомак родитељске куће.
Хришћани вјерују да се дана када је преминуо Свети Алексије Римски у цркви Светих апостола, у присуству цара и патријарха, зачуо глас који им је рекао да "потраже човјека Божја". Мало касније, сазнало се да је тај човјек просјак који живи у дворишту једне богаташке породице и када је цар са цијелом пратњом стигао до Алексијеве колибе, све је откривено. Светитељ је пронађен мртав, али предање каже да му је лице "свијетлело као сунце".
У руци је имао папир на коме је, непосредно пред смрт, записао своју животну причу. Из тога су родитељи и његова жена која га је све вријеме чекала сазнали ко је заправо био просјак кога су примили у свој дом. Настала је велика туга, али се породица Аветог Алексија убрзо утјешила видевши чуда које је, према предању, "човек Божији" чинио и након смрти.
Наиме, хришћани вјерују да су се додиром његовог тела лијечили многи болесници и да је из тијела Светог Алексија потекло свето миро. Сахрањен је у ковчегу од мермера и смарагда. Глава му се налази у Светој лаври на Пелопонезу. Сећање на Светог Алексија Римског поштују обе хришћанске цркве иако је он временом постао много познатији на Истоку.
Српска православна црква слави га 17. марта по црквеном, тј. 30. марта по грегоријанском календару. Свети Алексије се сматра заштитником просјака, путника, болничара, ходочасника и дадиља. Народ каже да "Човјек Божији" брине о свим убогим и несрећним људима и да, на данашњи дан, никако није добро отјерати просјака са врата или му одбити милостињу јер ћете тако увриједити светитеља, преноси Курир.
